Crédit Photos : JBAutissier / Panoramic pour l’Open Sud de France

Cela fai­sait 13 mois que Jo‐Wilfried Tsonga atten­dait ça. 13 mois sans pou­voir dis­pu­ter la moindre ren­contre offi­cielle de ten­nis. La der­nière fois, c’était au 1er tour de l’Open d’Australie, où il avait fini par aban­don­ner après 3 sets face à Popyrin. Ce lun­di, le résul­tat n’a pas été dif­fé­rent avec une défaite sèche en un peu plus d’une heure face à la pépite amé­ri­caine Sebastian Korda, 6–4, 6–2. Pourtant, à voir le sou­rire du Français en confé­rence de presse, il aurait été dif­fi­cile de devi­ner un tel résul­tat. Car si tout n’a pas été rose sur le ter­rain, « Jo » peut enfin envi­sa­ger un futur sur un court de tennis.

« En tant que com­pé­ti­teur j’aurais évi­dem­ment pré­fé­ré faire mieux. Mais en tant que joueur, je suis heu­reux parce que je ne m’attendais pas à rejouer il y a encore quelques mois. C’est une petite vic­toire d’être ici, en plus pour jouer un super joueur. Voilà, c’était un vrai défi d’être là et d’être com­pé­ti­tif, je sais que je ne suis pas à mon ancien niveau et c’est nor­mal après l’année tra­ver­sée mais par contre j’ai pris beau­coup de plai­sir, ça fait vrai­ment du bien de pou­voir pun­cher et de se battre pour essayer de gagner un match. Physiquement je dois reprendre du rythme et pour ça il n’y a rien de mieux que des vrais matchs. Aujourd’hui, j’étais loin de mes % de ser­vice, en retour, un peu par­tout en fait, mais c’est très posi­tif de pou­voir sor­tir en disant que je vais jouer un autre match (il est ali­gné au tour­noi de double avec Ugo Humbert, ndlr). Je ver­rai dans quel état je me réveille demain, mais ça devrait aller », a décla­ré en confé­rence de presse l’ancien numé­ro cinq mondial.