C’est un sacré défi qui atten­dait Jo‐Wilfried Tsonga pour son retour à la com­pé­ti­tion, 13 mois après son aban­don au 1er tour de l’Open d’Australie. Opposé au 1er tour de l’Open Sud de France au jeune Américain Sebastian Korda, en grande confiance après avoir rem­por­té 13 de ses 15 der­niers matchs (pour deux titres sur le cir­cuit Challenger), Tsonga ren­trait bien dans sa par­tie en signant un jeu blanc sur son ser­vice. Mais en face, c’est du très solide : Korda ne lâche que deux petits points sur sa mise en jeu de toute la 1ère manche. « Jo » finit par cra­quer au pire moment pos­sible, pour s’in­cli­ner 6–4.

Moins agres­sif et trop lent dans ses dépla­ce­ments jusque‐là, le Français serre le jeu dans le 2ème set. Il se pro­cure même 3 balles de break à 2–1, toutes sau­vées par l’Américain. C’est d’ailleurs celui‐ci qui finit par brea­ker au jeu sui­vant. S’il ne démé­rite pas, Tsonga est sim­ple­ment dépas­sé par la fougue et la jus­tesse de son adver­saire et finit par concé­der une der­nière fois sa mise en jeu. Score final : 6–4, 6–2.

Au pro­chain tour, Korda affron­te­ra Lorenzo Sonego, tom­beur de Hugo Gaston plus tôt dans la journée.