L’Open Sud qui se dérou­le­ra (22/02 au 27⁄ 02 ) sans public et sans hawk‐eye espère pro­po­ser un pla­teau de qua­li­té. Si on s’ap­puie sur la fameuse entry‐list, ce sera le cas. Situé juste der­rière l’Open d’Australie, il faut quand pour l’ins­tant tem­pé­rer notre enthousiasme.

Si on prend le cas de Kyrgios par exemple, on peut juste consta­ter que Nick n’a pas bou­gé de chez lui depuis plus d’un an. Le voir à Montpellier, alors que la pan­dé­mie est encore bien pré­sente en France serait pour le coup un sacré exploit.

A noter aus­si que Jo‐Wilfried Tsonga figure dans la liste et pour­rait donc faire son grand retour, tout comme Richard Gasquet, David Goffin, Hugo Umbert.

Bref, c’est bien le 22 Février que l’on sera réel­le­ment fixé sur les joueurs pré­sents à Montpellier et il faut d’ailleurs se féli­ci­ter que les orga­ni­sa­teurs aient main­te­nu leur évè­ne­ment alors même que les condi­tions sont loin d’être optimales.