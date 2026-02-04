Absent depuis six mois, à cause de sa blessure au dos contractée pendant Roland‐Garros, Arthur Fils a fait son retour lors du premier tour de l’ATP 250 de Montpellier mardi.
Le Français de 21 ans, désormais 42e mondial, s’est imposé en trois sets face à son compatriote Valentin Royer (7–6[7], 6–7[4], 6–2), qui a été impressionné.
« Il n’allait pas me donner le match. C’est un mec qui y va, qui frappe fort dans la balle. Ce n’est pas un Gilles Simon. Il a été 14e mondial, il faut pas se leurrer. Je ne pensais pas qu’il allait avoir cette fraîcheur mentale‐là, surtout après six mois sans match. Dans le troisième set, il n’a pas baissé », a déclaré le 56e joueur mondial dans des propos relayés par Univers Tennis.
En huitièmes de finale, Arthur Fils affrontera un autre joueur tricolore en la personne d’Ugo Blanchet (174e mondial), lucky‐loser et tombeur de l’Italien Andrea Vavassori au premier tour.
Publié le mercredi 4 février 2026 à 14:16