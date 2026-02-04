Absent depuis six mois, à cause de sa bles­sure au dos contractée pendant Roland‐Garros, Arthur Fils a fait son retour lors du premier tour de l’ATP 250 de Montpellier mardi.

Le Français de 21 ans, désor­mais 42e mondial, s’est imposé en trois sets face à son compa­triote Valentin Royer (7–6[7], 6–7[4], 6–2), qui a été impressionné.

« Il n’allait pas me donner le match. C’est un mec qui y va, qui frappe fort dans la balle. Ce n’est pas un Gilles Simon. Il a été 14e mondial, il faut pas se leurrer. Je ne pensais pas qu’il allait avoir cette fraî­cheur mentale‐là, surtout après six mois sans match. Dans le troi­sième set, il n’a pas baissé », a déclaré le 56e joueur mondial dans des propos relayés par Univers Tennis.

En huitièmes de finale, Arthur Fils affron­tera un autre joueur trico­lore en la personne d’Ugo Blanchet (174e mondial), lucky‐loser et tombeur de l’Italien Andrea Vavassori au premier tour.