AccueilATPATP - MontpellierValentin Royer sur Arthur Fils, qui l'a battu au premier tour :...
ATP - Montpellier

Valentin Royer sur Arthur Fils, qui l’a battu au premier tour : « Ce n’est pas un Gilles Simon »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Absent depuis six mois, à cause de sa bles­sure au dos contractée pendant Roland‐Garros, Arthur Fils a fait son retour lors du premier tour de l’ATP 250 de Montpellier mardi. 

Le Français de 21 ans, désor­mais 42e mondial, s’est imposé en trois sets face à son compa­triote Valentin Royer (7–6[7], 6–7[4], 6–2), qui a été impressionné. 

« Il n’allait pas me donner le match. C’est un mec qui y va, qui frappe fort dans la balle. Ce n’est pas un Gilles Simon. Il a été 14e mondial, il faut pas se leurrer. Je ne pensais pas qu’il allait avoir cette fraî­cheur mentale‐là, surtout après six mois sans match. Dans le troi­sième set, il n’a pas baissé », a déclaré le 56e joueur mondial dans des propos relayés par Univers Tennis.

En huitièmes de finale, Arthur Fils affron­tera un autre joueur trico­lore en la personne d’Ugo Blanchet (174e mondial), lucky‐loser et tombeur de l’Italien Andrea Vavassori au premier tour. 

Publié le mercredi 4 février 2026 à 14:16

Article précédent
Alcaraz raconte sa soirée après son sacre, Kyrgios n’a pas dû apprécier !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.