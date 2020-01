Mauvaise nouvelle pour l’Open Sud de France (3 au 9 février). Après les retraits d’Andy Murray, Lucas Pouille et Andrey Rublev, c’est Stan Wawrinka (récent quart de finaliste à l’Open d’Australie) qui a décidé de renoncer au tournoi héraultais. Un coup dur pour le tournoi de Sébastien Grosjean. Néanmoins, le directeur du tournoi a réalisé un beau coup avec la venue de Félix Auger-Aliassime. David Goffin et Denis Shapovalov figurent toujours sur la liste d’entrée.

Montpellier update :

OUT : Wawrinka

IN : Novak

Next : Gombos

— Entry List Updates (@EntryLists) January 31, 2020