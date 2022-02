En quarts de finale à Montpellier vendredi soir, Alexander Zverev a infligé une correc­tion à Adrian Mannarino en seule­ment 51 minutes de jeu : 6–1, 6–0. Quelques minutes après sa victoire, l’Allemand a exprimé de la compas­sion à l’égard du Français, qui était pour­tant en confiance avant le début de cette rencontre.

« Parfois, c’est comme ça que se déroulent les matchs. À la fin, je me suis senti un peu désolé pour Adrian, car nous avons joué telle­ment de matchs disputés ensemble et il est en grande forme en ce moment. Il a atteint le quatrième tour à l’Open d’Australie. Je suis venu ici pour retrouver ma forme et j’at­tends avec impa­tience les deux prochains jours », a déclaré le 3e joueur mondial, qui va affronter pour une place en finale ce samedi, aux alen­tours de 16h30, Mikael Ymer, tombeur de Gaël Monfils et Richard Gasquet aux tours précédents.