Bien qu’il mène 6–0 dans les confron­ta­tions face à Adrian Mannarino, Alexander Zverev, qui affronte une septième fois le Français ce vendredi soir sur l’Open Sud de France (pas avant 21h), se méfie tout parti­cu­liè­re­ment de cet adver­saire comme il l’a confié à l’issue de sa victoire face à McDonald ce jeudi.

« Je vais me donner les meilleures chances de bien faire dans ce tournoi. Mais évidem­ment, je suis heureux d’être de retour ici. C’est un endroit où j’aime vrai­ment jouer. Après l’Open d’Australie que j’ai eu, je voulais jouer des matchs avant mes tour­nois prévus à Acapulco, Indian Wells et Miami. Je me suis dit que Montpellier était la solu­tion idéale pour cela et je suis heureux d’être ici », a d’abord déclaré l’Allemand avant d’évo­quer Mannarino, son prochain adver­saire en quarts de finale. « Chaque fois que j’ai joué contre lui, c’était toujours très long, très dur et très physique. Il joue extrê­me­ment bien. En Australie, il jouait extrê­me­ment bien. Ici, il joue bien, donc j’at­tends ce match avec impa­tience. Ce ne sera pas un match facile, je pense. »