Alcaraz : « Je n’arrive toujours pas à croire que je suis tête de série numéro deux d’un Masters 1000 »

Désormais 4e joueur mondial après une première partie de saison épous­tou­flante (seule­ment six défaites pour six finales dispu­tées et quatre titres remportés), Carlos Alcaraz est donc tête de série numéro deux d’un Masters 1000 pour la première fois de sa carrière grâce aux absences conju­gués de Rafael Nadal et Alexander Zverev. Un nouveau statut qu’il a un peu mal à digérer.

« J’ai grandi si vite. Je n’ar­rive toujours pas à croire que je suis tête de série numéro deux d’un Masters 1000, c’est incroyable et je ne m’y atten­dais pas au début de l’année. Et honnê­te­ment, je n’ar­rive toujours pas à y croire en ce moment. C’est quelque chose que je dési­rais au début de l’année, mais que je ne pensais pas cela encore réali­sable », a déclaré Carlos avant d’évo­quer sa prépa­ra­tion sur dur. « J’ai fait un travail spéci­fique pour m’adapter au dur et je suis venu ici plusieurs jours avant le début du tournoi pour m’ha­bi­tuer à ces courts. J’ai joué des points et des sets avec les meilleurs joueurs présents ici. »