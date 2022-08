Alcaraz plus confiant que jamais : « Je me considère comme un joueur qui s’adapte très rapidement »

Présent aux côtés de Stafanos Tsitsipas lors du tirage au sort du Masters 1000 de Montréal ce vendredi, tournoi sur lequel il est tête de série numéro 2 après le forfait de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur son adap­ta­tion aux condi­tions nord‐américain après avoir disputé deux tour­nois sur terre battue en juillet (fina­liste à Hambourg et Umag).

« C’est un peu diffi­cile de s’ha­bi­tuer à une nouvelle surface, cepen­dant me consi­dère comme un joueur qui s’adapte très rapi­de­ment. Si je m’en­traîne bien avant le tournoi, je serai égale­ment prêt à 100% pour les courts en dur. Il y a un Grand Chelem à proxi­mité ; faire de bons résul­tats et jouer de bons matchs aide­raient à avoir confiance en l’US Open. Juan Carlos m’a dit quelque chose, je veux visiter la ville et jouer devant les fans. Il m’a aussi dit que le club de tennis est incroyable. »