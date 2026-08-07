Après avoir expliqué que sa défaite dès son entrée en lice sur le tournoi de Montréal n’était pas une occa­sion manquée étant donné qu’il avait déjà remporté sept Masters 1000 depuis le début de sa carrière, Alexander Zverev a tenu à expli­quer les raisons de ce coup d’arrêt.

Et si elles sont multiples (manque de rythme, nouvelle surface), l’Allemand a surtout pointé du doigt le chan­ge­ment de balles lors de cette tournée américaine.

« Je pense que tout le monde est encore en train de cher­cher ses marques. Les balles sont tout simple­ment incon­trô­lables. C’est la même chose chaque année. Il n’y a rien de nouveau. Les balles Wilson sont diffi­ciles à manier, mais encore une fois, ce n’est pas pour ça que j’ai perdu aujourd’hui. Je pense simple­ment que je ne suis pas encore au même niveau qu’au cours des derniers mois. J’ai besoin de m’en­traîner, de m’exercer et de retrouver ce rythme. Cela fait plusieurs mois que je n’avais pas joué sur dur. Encore une fois, je ne veux pas cher­cher d’ex­cuses. Ce n’est pas un problème. Je pense que c’est simple­ment quelque chose auquel tout le monde doit s’ha­bi­tuer, et le tournoi au Canada n’est que le premier que nous dispu­tons. Il faut donc juste un peu de temps pour s’y habituer. »