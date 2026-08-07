Après avoir expliqué que sa défaite dès son entrée en lice sur le tournoi de Montréal n’était pas une occasion manquée étant donné qu’il avait déjà remporté sept Masters 1000 depuis le début de sa carrière, Alexander Zverev a tenu à expliquer les raisons de ce coup d’arrêt.
Et si elles sont multiples (manque de rythme, nouvelle surface), l’Allemand a surtout pointé du doigt le changement de balles lors de cette tournée américaine.
« Je pense que tout le monde est encore en train de chercher ses marques. Les balles sont tout simplement incontrôlables. C’est la même chose chaque année. Il n’y a rien de nouveau. Les balles Wilson sont difficiles à manier, mais encore une fois, ce n’est pas pour ça que j’ai perdu aujourd’hui. Je pense simplement que je ne suis pas encore au même niveau qu’au cours des derniers mois. J’ai besoin de m’entraîner, de m’exercer et de retrouver ce rythme. Cela fait plusieurs mois que je n’avais pas joué sur dur. Encore une fois, je ne veux pas chercher d’excuses. Ce n’est pas un problème. Je pense que c’est simplement quelque chose auquel tout le monde doit s’habituer, et le tournoi au Canada n’est que le premier que nous disputons. Il faut donc juste un peu de temps pour s’y habituer. »
Publié le vendredi 7 août 2026 à 12:12