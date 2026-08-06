C’était le grand sujet de discus­sion avant le début du Masters 1000 de Montréal : les forfaits en cascade des plus grandes stars du circuit. Carlos Alcaraz, blessé, ainsi que Jannik Sinner et Novak Djokovic, laissés au repos, avaient déjà consi­dé­ra­ble­ment affaibli le plateau.

Le tournoi cana­dien semble aujourd’hui moins attractif qu’au­tre­fois et, il faut bien le recon­naître, les orga­ni­sa­teurs ne sont pas épar­gnés par les mauvaises nouvelles.

Félix Auger‐Aliassime doit se retirer de l’OBN en raison d’une bles­sure au dos subie à l’entraînement. Titouan Droguet fera main­te­nant face à Jaime Faria au deuxième tour.



Le match entre Daniil Medvedev et Botic van de Zandschulp sera main­te­nant joué à 19 h sur le Court central — Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 5, 2026

Après avoir perdu leur tête de série n°1, Alexander Zverev, éliminé dès son entrée en lice par Tallon Griekspoor sans véri­ta­ble­ment trouver les ressources pour inverser la tendance, c’est désor­mais le héros local, Félix Auger‐Aliassime, qui a été contraint de déclarer forfait avant son match face au Français Titouan Droguet.

Un nouveau coup dur pour le tournoi mont­réa­lais, qui voit ses prin­ci­pales têtes d’af­fiche dispa­raître les unes après les autres.