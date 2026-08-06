C’était le grand sujet de discussion avant le début du Masters 1000 de Montréal : les forfaits en cascade des plus grandes stars du circuit. Carlos Alcaraz, blessé, ainsi que Jannik Sinner et Novak Djokovic, laissés au repos, avaient déjà considérablement affaibli le plateau.
Le tournoi canadien semble aujourd’hui moins attractif qu’autrefois et, il faut bien le reconnaître, les organisateurs ne sont pas épargnés par les mauvaises nouvelles.
Après avoir perdu leur tête de série n°1, Alexander Zverev, éliminé dès son entrée en lice par Tallon Griekspoor sans véritablement trouver les ressources pour inverser la tendance, c’est désormais le héros local, Félix Auger‐Aliassime, qui a été contraint de déclarer forfait avant son match face au Français Titouan Droguet.
Un nouveau coup dur pour le tournoi montréalais, qui voit ses principales têtes d’affiche disparaître les unes après les autres.
Publié le jeudi 6 août 2026 à 08:46