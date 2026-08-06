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Après Sinner, Djokovic, Alcaraz et Zverev, le cauchemar continu pour les organisateurs !

Par
Antoine Touchard
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C’était le grand sujet de discus­sion avant le début du Masters 1000 de Montréal : les forfaits en cascade des plus grandes stars du circuit. Carlos Alcaraz, blessé, ainsi que Jannik Sinner et Novak Djokovic, laissés au repos, avaient déjà consi­dé­ra­ble­ment affaibli le plateau.

Le tournoi cana­dien semble aujourd’hui moins attractif qu’au­tre­fois et, il faut bien le recon­naître, les orga­ni­sa­teurs ne sont pas épar­gnés par les mauvaises nouvelles.

Après avoir perdu leur tête de série n°1, Alexander Zverev, éliminé dès son entrée en lice par Tallon Griekspoor sans véri­ta­ble­ment trouver les ressources pour inverser la tendance, c’est désor­mais le héros local, Félix Auger‐Aliassime, qui a été contraint de déclarer forfait avant son match face au Français Titouan Droguet.

Un nouveau coup dur pour le tournoi mont­réa­lais, qui voit ses prin­ci­pales têtes d’af­fiche dispa­raître les unes après les autres.

Publié le jeudi 6 août 2026 à 08:46

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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