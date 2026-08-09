De passage en conférence de presse après sa belle victoire contre Cameron Norrie et sa qualification pour les quarts de finale du tournoi de Montréal, sa quatrième à ce stade cette saison en Masters 1000 après Indian Wells, Miami et Madrid, Arthur Fils s’est forcément projeté sur son futur adversaire : un certain Rafael Jodar.
Véritable révélation de la saison et tombeur du Français au premier tour à Washington il y a quelques jours, l’actuel 15e joueur mondial représente un véritable test. Logique donc que le protégé de Goran Ivanisevic ait hâte d’en découdre.
« Je le connais, on s’est joué deux fois, ça fait un partout. Ça va être un gros match. Je suis pressé de rentrer sur le terrain. C’est l’homme en forme, je vais voir ce que je vaux sur ce match », a déclaré Arthur Fils dans des propos rapportés par L’Équipe.
Publié le dimanche 9 août 2026 à 15:15