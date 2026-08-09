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Arthur Fils, avant d’af­fronter la révé­la­tion de la saison : « C’est l’homme en forme, je vais voir ce que je vaux sur ce match »

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Thomas S
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De passage en confé­rence de presse après sa belle victoire contre Cameron Norrie et sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du tournoi de Montréal, sa quatrième à ce stade cette saison en Masters 1000 après Indian Wells, Miami et Madrid, Arthur Fils s’est forcé­ment projeté sur son futur adver­saire : un certain Rafael Jodar. 

Véritable révé­la­tion de la saison et tombeur du Français au premier tour à Washington il y a quelques jours, l’ac­tuel 15e joueur mondial repré­sente un véri­table test. Logique donc que le protégé de Goran Ivanisevic ait hâte d’en découdre. 

« Je le connais, on s’est joué deux fois, ça fait un partout. Ça va être un gros match. Je suis pressé de rentrer sur le terrain. C’est l’homme en forme, je vais voir ce que je vaux sur ce match », a déclaré Arthur Fils dans des propos rapportés par L’Équipe.

Publié le dimanche 9 août 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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