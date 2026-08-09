De passage en confé­rence de presse après sa belle victoire contre Cameron Norrie et sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du tournoi de Montréal, sa quatrième à ce stade cette saison en Masters 1000 après Indian Wells, Miami et Madrid, Arthur Fils s’est forcé­ment projeté sur son futur adver­saire : un certain Rafael Jodar.

Véritable révé­la­tion de la saison et tombeur du Français au premier tour à Washington il y a quelques jours, l’ac­tuel 15e joueur mondial repré­sente un véri­table test. Logique donc que le protégé de Goran Ivanisevic ait hâte d’en découdre.

« Je le connais, on s’est joué deux fois, ça fait un partout. Ça va être un gros match. Je suis pressé de rentrer sur le terrain. C’est l’homme en forme, je vais voir ce que je vaux sur ce match », a déclaré Arthur Fils dans des propos rapportés par L’Équipe.