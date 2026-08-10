« Cela faisait long­temps que je n’avais pas enchaîné plusieurs matchs d’affilée en étant capable de jouer à mon meilleur niveau », décla­rait Arthur Fils après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal.

Le problème d’Arthur Fils n’est pas son niveau de jeu, mais bien sa capa­cité à rester en pleine posses­sion de ses moyens physiques. Lorsque son corps — et notam­ment son dos — lui laisse enfin du répit, le Français fait des ravages. Et il démontre, match après match, qu’il a large­ment les armes pour s’installer dans le top 10 mondial, voire viser encore plus haut.

Les chiffres viennent d’ailleurs étayer cette impres­sion. Si l’on regarde le pour­cen­tage de victoires depuis le début de la saison, le 24e joueur mondial reste certes nette­ment derrière Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Mais il se situe au coude‐à‐coude avec Alexander Zverev et devance notam­ment Novak Djokovic, ainsi que la révé­la­tion de l’année, Rafael Jodar, ou encore Ben Shelton.

📊 Les meilleurs pour­cen­tages de victoires sur le circuit prin­cipal depuis le début de la saison :

🇮🇹 Jannik Sinner : 93,6%

🇪🇸 Carlos Alcaraz : 88,0%

🇩🇪 Alexander Zverev : 78,6%

🇫🇷 Arthur Fils : 74,3% 🔥

🇷🇸 Novak Djokovic : 73,7%

🇪🇸 Rafael Jodar : 73,3%

🇺🇸 Ben Shelton : 70,7% pic.twitter.com/9e5p2rbrYk — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 9, 2026

Autrement dit, lorsque son physique le laisse tran­quille, Arthur Fils affiche des statis­tiques dignes des tout meilleurs joueurs du monde.