« Cela faisait longtemps que je n’avais pas enchaîné plusieurs matchs d’affilée en étant capable de jouer à mon meilleur niveau », déclarait Arthur Fils après sa qualification pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal.
Le problème d’Arthur Fils n’est pas son niveau de jeu, mais bien sa capacité à rester en pleine possession de ses moyens physiques. Lorsque son corps — et notamment son dos — lui laisse enfin du répit, le Français fait des ravages. Et il démontre, match après match, qu’il a largement les armes pour s’installer dans le top 10 mondial, voire viser encore plus haut.
Les chiffres viennent d’ailleurs étayer cette impression. Si l’on regarde le pourcentage de victoires depuis le début de la saison, le 24e joueur mondial reste certes nettement derrière Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Mais il se situe au coude‐à‐coude avec Alexander Zverev et devance notamment Novak Djokovic, ainsi que la révélation de l’année, Rafael Jodar, ou encore Ben Shelton.
📊 Les meilleurs pourcentages de victoires sur le circuit principal depuis le début de la saison :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 9, 2026
🇮🇹 Jannik Sinner : 93,6%
🇪🇸 Carlos Alcaraz : 88,0%
🇩🇪 Alexander Zverev : 78,6%
🇫🇷 Arthur Fils : 74,3% 🔥
🇷🇸 Novak Djokovic : 73,7%
🇪🇸 Rafael Jodar : 73,3%
🇺🇸 Ben Shelton : 70,7% pic.twitter.com/9e5p2rbrYk
Autrement dit, lorsque son physique le laisse tranquille, Arthur Fils affiche des statistiques dignes des tout meilleurs joueurs du monde.
Publié le lundi 10 août 2026 à 15:28