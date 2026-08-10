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Arthur Fils devant Novak Djokovic, la statis­tique qui en dit long

Par
Baptiste Mulatier
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« Cela faisait long­temps que je n’avais pas enchaîné plusieurs matchs d’affilée en étant capable de jouer à mon meilleur niveau », décla­rait Arthur Fils après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal.

Le problème d’Arthur Fils n’est pas son niveau de jeu, mais bien sa capa­cité à rester en pleine posses­sion de ses moyens physiques. Lorsque son corps — et notam­ment son dos — lui laisse enfin du répit, le Français fait des ravages. Et il démontre, match après match, qu’il a large­ment les armes pour s’installer dans le top 10 mondial, voire viser encore plus haut.

Les chiffres viennent d’ailleurs étayer cette impres­sion. Si l’on regarde le pour­cen­tage de victoires depuis le début de la saison, le 24e joueur mondial reste certes nette­ment derrière Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Mais il se situe au coude‐à‐coude avec Alexander Zverev et devance notam­ment Novak Djokovic, ainsi que la révé­la­tion de l’année, Rafael Jodar, ou encore Ben Shelton.

Autrement dit, lorsque son physique le laisse tran­quille, Arthur Fils affiche des statis­tiques dignes des tout meilleurs joueurs du monde.

Publié le lundi 10 août 2026 à 15:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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