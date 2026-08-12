Arthur Fils retrou­vait la pépite espa­gnole Rafael Jodar en quarts de finale à Montréal, dans ce qui est sans doute le Masters 1000 le plus ouvert de la saison et une belle occa­sion d’aller cher­cher un gros résultat.

Malheureusement pour lui, le Français est tombé sur un os. Très solide du fond du court, l’Espagnol a souvent eu le dernier mot dans les longs échanges et a parfai­te­ment su profiter des quelques erreurs de Fils dans le tie‐break de la première manche pour prendre un avan­tage qu’il ne lâchera plus.

Arthur Fils s’est fina­le­ment incliné en deux sets, 7–6, 6–3, mais a montré de très belles choses au cours de la semaine, surtout sans connaître la moindre alerte physique à l’approche de l’US Open.

Comme le rapportent nos confrères de L’Équipe, le Français reste d’ailleurs satis­fait de son parcours à Montréal et recon­naît être tout simple­ment tombé, pour le moment, sur plus fort que lui.

« Franchement, respect à lui parce que je ne lui ai pas rendu la vie facile. Il a très bien réagi pour me contrer sur à peu près tous les compar­ti­ments du jeu. Il faut que je retourne à l’en­traî­ne­ment » a déclaré Arthur Fils.