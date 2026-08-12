Arthur Fils retrouvait la pépite espagnole Rafael Jodar en quarts de finale à Montréal, dans ce qui est sans doute le Masters 1000 le plus ouvert de la saison et une belle occasion d’aller chercher un gros résultat.
Malheureusement pour lui, le Français est tombé sur un os. Très solide du fond du court, l’Espagnol a souvent eu le dernier mot dans les longs échanges et a parfaitement su profiter des quelques erreurs de Fils dans le tie‐break de la première manche pour prendre un avantage qu’il ne lâchera plus.
Arthur Fils s’est finalement incliné en deux sets, 7–6, 6–3, mais a montré de très belles choses au cours de la semaine, surtout sans connaître la moindre alerte physique à l’approche de l’US Open.
Comme le rapportent nos confrères de L’Équipe, le Français reste d’ailleurs satisfait de son parcours à Montréal et reconnaît être tout simplement tombé, pour le moment, sur plus fort que lui.
« Franchement, respect à lui parce que je ne lui ai pas rendu la vie facile. Il a très bien réagi pour me contrer sur à peu près tous les compartiments du jeu. Il faut que je retourne à l’entraînement » a déclaré Arthur Fils.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 08:42