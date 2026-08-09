La tournée améri­caine d’Arthur Fils est enfin lancée. Après un faux départ à Washington et une entame pous­sive au Masters 1000 de Montréal, contre Zachary Svajda, le Français se balade et a disposé tout en maîtrise de Cameron Norrie en huitièmes de finale (6−2, 7–6).

En quart de finale, le 24e mondial retrou­vera Rafael Jodar, pour tenter de prendre sa revanche. Au Citi Open, le Tricolore avait été stoppé d’en­trée par le phéno­mène Espagnol (7−6, 6–3).

Les voyants sont tous au vert pour une belle affiche, le Francilien explique en confé­rence de presse avoir d’ex­cel­lentes sensations.

« Cela faisait long­temps que je n’avais pas enchaîné plusieurs matchs d’af­filée en étant capable de jouer à mon meilleur niveau, sans aucune gêne, et cela me donne davan­tage confiance en moi et me permet d’amé­liorer mon niveau de tennis. J’ai l’im­pres­sion que mon revers fonc­tionne à nouveau et que je m’amé­liore de jour en jour. Je suis très content », a commenté Fils dans des propos rapportés par Punto de Break.