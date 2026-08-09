La tournée américaine d’Arthur Fils est enfin lancée. Après un faux départ à Washington et une entame poussive au Masters 1000 de Montréal, contre Zachary Svajda, le Français se balade et a disposé tout en maîtrise de Cameron Norrie en huitièmes de finale (6−2, 7–6).
En quart de finale, le 24e mondial retrouvera Rafael Jodar, pour tenter de prendre sa revanche. Au Citi Open, le Tricolore avait été stoppé d’entrée par le phénomène Espagnol (7−6, 6–3).
Les voyants sont tous au vert pour une belle affiche, le Francilien explique en conférence de presse avoir d’excellentes sensations.
« Cela faisait longtemps que je n’avais pas enchaîné plusieurs matchs d’affilée en étant capable de jouer à mon meilleur niveau, sans aucune gêne, et cela me donne davantage confiance en moi et me permet d’améliorer mon niveau de tennis. J’ai l’impression que mon revers fonctionne à nouveau et que je m’améliore de jour en jour. Je suis très content », a commenté Fils dans des propos rapportés par Punto de Break.
Publié le dimanche 9 août 2026 à 10:52