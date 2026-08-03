Une semaine après sa défaite dès le premier tour de l’ATP 500 de Washington contre Rafael Jodar, fina­liste dans la capi­tale étasu­nienne, Arthur Fils était présent à l’oc­ca­sion du média day sur le Masters 1000 de Montréal où il sera opposé à Zachary Svajda ou Denis Shapovalov pour son entrée en lice.

Alors qu’il a abso­lu­ment tout à gagner lors de cette tournée améri­caine, étant donné qu’il n’a gagné aucun point en 2025 (battu dès le premier tour à Toronto puis absent jusqu’à la fin de la saison), le Français a affiché ses ambi­tions dans des propos rapportés par nos confrères d’Univers Tennis.

« Atteindre la 14e place mondiale, c’était l’année dernière. Ce qui est drôle, c’est que je joue beau­coup mieux aujourd’hui et pour­tant je n’ai pas encore retrouvé ce clas­se­ment. Je joue large­ment mieux que l’année dernière. Je pense qu’à un moment donné, je serai large­ment meilleur que 14e mondial. », a déclaré Fils, 13e à la Race mais qui refuse de se projeter. « Le Masters de Turin, je n’y pense pas vrai­ment. J’essaie juste de gagner des matchs, de construire une dyna­mique. Si je joue bien, Turin arri­vera naturellement. »