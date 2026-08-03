Une semaine après sa défaite dès le premier tour de l’ATP 500 de Washington contre Rafael Jodar, finaliste dans la capitale étasunienne, Arthur Fils était présent à l’occasion du média day sur le Masters 1000 de Montréal où il sera opposé à Zachary Svajda ou Denis Shapovalov pour son entrée en lice.
Alors qu’il a absolument tout à gagner lors de cette tournée américaine, étant donné qu’il n’a gagné aucun point en 2025 (battu dès le premier tour à Toronto puis absent jusqu’à la fin de la saison), le Français a affiché ses ambitions dans des propos rapportés par nos confrères d’Univers Tennis.
« Atteindre la 14e place mondiale, c’était l’année dernière. Ce qui est drôle, c’est que je joue beaucoup mieux aujourd’hui et pourtant je n’ai pas encore retrouvé ce classement. Je joue largement mieux que l’année dernière. Je pense qu’à un moment donné, je serai largement meilleur que 14e mondial. », a déclaré Fils, 13e à la Race mais qui refuse de se projeter. « Le Masters de Turin, je n’y pense pas vraiment. J’essaie juste de gagner des matchs, de construire une dynamique. Si je joue bien, Turin arrivera naturellement. »
Publié le lundi 3 août 2026 à 16:16