Accueil ATP ATP - Montréal

Arthur Fils, qualifié en huitièmes de finale : « La surface est presque plus lente que la terre battue ici »

Par
Jean Muller
-
286

Opposé à Mariano Navone au troi­sième tour du Masters 1000 de Montréal, Arthur Fils a livré une pres­ta­tion convain­cante pour rallier le tour suivant (6−3, 6–2). En huitièmes de finale, il retrou­vera Cameron Norrie, tombeur surprise d’Alex De Minaur ce jeudi (7−5, 6–7, 1–6).

Au terme de son match, le numéro un fran­çais est revenu sur les condi­tions de jeu au Québec. Pour le Tricolore, la lenteur du court n’a presque rien à envier aux tour­nois sur l’ocre.

« J’ai très bien servi, avec de belles zones. J’étais concentré de A à Z. De toute façon, j’avais besoin de mon service car sur un terrain aussi lent, si je n’ai pas de points gratuits, ça commence à être compliqué. C’est presque plus lent que la terre battue ici. Mais globa­le­ment très content de ma performance ».

Publié le vendredi 7 août 2026 à 08:19

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥