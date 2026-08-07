Opposé à Mariano Navone au troi­sième tour du Masters 1000 de Montréal, Arthur Fils a livré une pres­ta­tion convain­cante pour rallier le tour suivant (6−3, 6–2). En huitièmes de finale, il retrou­vera Cameron Norrie, tombeur surprise d’Alex De Minaur ce jeudi (7−5, 6–7, 1–6).

Au terme de son match, le numéro un fran­çais est revenu sur les condi­tions de jeu au Québec. Pour le Tricolore, la lenteur du court n’a presque rien à envier aux tour­nois sur l’ocre.

« J’ai très bien servi, avec de belles zones. J’étais concentré de A à Z. De toute façon, j’avais besoin de mon service car sur un terrain aussi lent, si je n’ai pas de points gratuits, ça commence à être compliqué. C’est presque plus lent que la terre battue ici. Mais globa­le­ment très content de ma performance ».