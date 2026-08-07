Opposé à Mariano Navone au troisième tour du Masters 1000 de Montréal, Arthur Fils a livré une prestation convaincante pour rallier le tour suivant (6−3, 6–2). En huitièmes de finale, il retrouvera Cameron Norrie, tombeur surprise d’Alex De Minaur ce jeudi (7−5, 6–7, 1–6).
Au terme de son match, le numéro un français est revenu sur les conditions de jeu au Québec. Pour le Tricolore, la lenteur du court n’a presque rien à envier aux tournois sur l’ocre.
« J’ai très bien servi, avec de belles zones. J’étais concentré de A à Z. De toute façon, j’avais besoin de mon service car sur un terrain aussi lent, si je n’ai pas de points gratuits, ça commence à être compliqué. C’est presque plus lent que la terre battue ici. Mais globalement très content de ma performance ».
Publié le vendredi 7 août 2026 à 08:19