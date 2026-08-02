Le début de tournée américaine d’Arthur Fils avait tout pour inquiéter les fans français. En délicatesse physiquement depuis Roland‐Garros 2025, chacun des faits et gestes du 22e joueur mondial sur le court, sont décryptés au peigne fin.
À l’ATP 500 de Washington, le numéro un Tricolore a fait une petite frayeur aux observateurs, en appelant le kiné dans le deuxième set contre Rafael Jodar pour le manipuler à la hanche.
Visiblement, il s’agirait d’une fausse alerte. Lors de son média Day au Masters 1000 de Montréal, Fils a donné des nouvelles rassurantes sur sa santé.
« A Wimbledon, j’ai joué sans préparation et à Washington, j’étais encore un peu court. J’ai ressenti une petite gêne à la hanche à Washington lors de mon deuxième set contre Jodar et c’est sûr que là, je me suis posé quelques questions. Mais j’ai bien récupéré, je me suis entraîné aujourd’hui (samedi) et hier (vendredi) et ça a l’air d’être tout bon. Je pense que je serai à 100 %Je considère qu’ici, à Montréal, c’est un peu mon vrai retour à la compétition », a clarifié le Francilien, dans des propos rapportés par L’Équipe.
Publié le dimanche 2 août 2026 à 09:19