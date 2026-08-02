Le début de tournée améri­caine d’Arthur Fils avait tout pour inquiéter les fans fran­çais. En déli­ca­tesse physi­que­ment depuis Roland‐Garros 2025, chacun des faits et gestes du 22e joueur mondial sur le court, sont décryptés au peigne fin.

À l’ATP 500 de Washington, le numéro un Tricolore a fait une petite frayeur aux obser­va­teurs, en appe­lant le kiné dans le deuxième set contre Rafael Jodar pour le mani­puler à la hanche.

Visiblement, il s’agi­rait d’une fausse alerte. Lors de son média Day au Masters 1000 de Montréal, Fils a donné des nouvelles rassu­rantes sur sa santé.

« A Wimbledon, j’ai joué sans prépa­ra­tion et à Washington, j’étais encore un peu court. J’ai ressenti une petite gêne à la hanche à Washington lors de mon deuxième set contre Jodar et c’est sûr que là, je me suis posé quelques ques­tions. Mais j’ai bien récu­péré, je me suis entraîné aujourd’hui (samedi) et hier (vendredi) et ça a l’air d’être tout bon. Je pense que je serai à 100 %Je consi­dère qu’ici, à Montréal, c’est un peu mon vrai retour à la compé­ti­tion », a clarifié le Francilien, dans des propos rapportés par L’Équipe.