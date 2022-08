Auger Aliassime : « Lorsque tu n’as pas le numéro un mondial dans un tournoi, ça change la donne »

Motivé à l’idée de réaliser de grandes choses sur « ses » terres à Montréal, Félix en a profité pour analyser la qualité du plateau et de ce côté là, les Canadiens sont gâtés.

« Il y a deux Russes du top 10 qui n’étaient pas présents à Wimbledon et notam­ment Daniil Medvedev qui est le meilleur joueur au monde. Lorsque tu n’as pas le numéro un mondial dans un tournoi, ça change la donne. Daniil est cham­pion en titre au Canada et on sait à quel point il connaît du succès sur surface dure. Daniil est toujours l’un des favoris. Nadal est aussi à surveiller s’il demeure en forme. Il y a aussi Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas à consi­dérer. Le tableau est très fort ici comme dans tous les masters 1000 »