Auger‐Aliassime, prophète en son pays : « Quand tu sors et que tu passes dans le tunnel, tu sens une excitation, une vibration qui est différente et que je ne retrouve pas nulle part ailleurs. Ça m’a donné des frissons et des papillons »

Tombeur du Japonais Yoshihito Nishioka, cette nuit au deuxième tour du Masters 1000 de Montréal, devant une foule en délire et tota­le­ment acquise à sa cause, Félix Auger‐Aliassime, qui affron­tera Cameron Norrie pour une place en quarts de finale, était encore sous le choc de l’am­biance proposée par le public québécois.

« J’ai eu une première manche diffi­cile contre un adver­saire tenace. J’avais de bonnes idées, mais l’exécution n’était pas là. Au deuxième set, j’avais une vitesse que je n’avais pas en première manche. C’est diffi­cile de se préparer au bruit de la foule. Je me suis levé ce matin et je me sentais très bien. Mon échauf­fe­ment s’est très bien passé et tout semblait normal. Quand tu sors et que tu passes dans le tunnel, tu sens une exci­ta­tion, une vibra­tion qui est diffé­rente et que je ne retrouve pas nulle part ailleurs. Ça m’a donné des fris­sons et des papillons. À la fin de la première manche, l’énergie qui était là était magique. Je me suis exposé au public et j’ai savouré le moment. »