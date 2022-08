Auger Aliassime (qui a concédé un 10–0): « Je n’ai toujours rien compris à ce qu’il m’est arrivé »

Fringant la veille, hyper effi­cace au service, rapide sur ses jambes, Félix Auger‐Aliassime a complè­te­ment craqué face à Casper Ruud.

Après avoir mené 1 à 0, il a concédé dix jeux de suite ce qui est raris­sime à ce niveau là.

Le public ne s’at­ten­dait pas à un tel « fiasco » et en confé­rence de presse le Canadien avait bien du mal à comprendre comment ce désastre avait pu avoir lieu.

« C’est très frus­trant de ne pas avoir pu jouer à un niveau correct. Je ne m’at­ten­dais pas à un match comme celui‐là. Je dois bien analyser ce qui s’est passé, car je ne le comprends toujours pas, je ne peux pas expli­quer ce qui s’est passé. J’essaie apprendre de chaque match et je dois décou­vrir ce que je peux en tirer ici, mais cela va être compliqué »

Félix alterne souvent le très bon et le moins bon mais personne ne pouvait penser qu’il allait sombrer de cette façon surtout devant ses fans et face à Casper Ruud qui est plus connu pour sa régu­la­rité que pour son punch.