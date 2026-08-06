Cela commence à faire beaucoup pour les organisateurs du Masters 1000 de Montréal.
Après avoir enregistré les forfaits de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic avant le début du tournoi, ils ont perdu en l’espace de quelques heures leur tête de série numéro une, Alexander Zverev (battu dès le 2e tour par Tallon Griekspoor) et, surtout, leur star locale, Félix Auger‐Aliassime (4e joueur mondial), contraint de se retirer quelques minutes avant ses débuts.
De passage en conférence de presse, le Québécois, visiblement désolé pour le tournoi et les fans, s’est expliqué sur les circonstances de cette décision.
« Lundi, j’ai soudainement ressenti une douleur au niveau du dos. Je m’entraînais ici depuis deux semaines sans le moindre problème. Ce sont des choses qui arrivent, j’ai déjà connu ce type de souci auparavant. J’espérais aller mieux chaque jour mais aujourd’hui (mercredi), j’ai essayé d’aller sur le court pour m’échauffer, et je pouvais à peine servir. Dans ces conditions, il était hors de question de jouer le match. »
Publié le jeudi 6 août 2026 à 15:45