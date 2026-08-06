Cela commence à faire beau­coup pour les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Montréal.

Après avoir enre­gistré les forfaits de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic avant le début du tournoi, ils ont perdu en l’es­pace de quelques heures leur tête de série numéro une, Alexander Zverev (battu dès le 2e tour par Tallon Griekspoor) et, surtout, leur star locale, Félix Auger‐Aliassime (4e joueur mondial), contraint de se retirer quelques minutes avant ses débuts.

De passage en confé­rence de presse, le Québécois, visi­ble­ment désolé pour le tournoi et les fans, s’est expliqué sur les circons­tances de cette décision.

« Lundi, j’ai soudai­ne­ment ressenti une douleur au niveau du dos. Je m’en­traî­nais ici depuis deux semaines sans le moindre problème. Ce sont des choses qui arrivent, j’ai déjà connu ce type de souci aupa­ra­vant. J’espérais aller mieux chaque jour mais aujourd’hui (mercredi), j’ai essayé d’aller sur le court pour m’échauffer, et je pouvais à peine servir. Dans ces condi­tions, il était hors de ques­tion de jouer le match. »