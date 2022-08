Auger Aliassime sort Nishioka poussé par une foule en délire total

Natif de Montréal, Félix vit des moments précieux cette semaine.

Il a en bien conscience et l’ex­plique avec ses mots à lui : « Quand tu sors et que tu passes dans le tunnel, tu sens une exci­ta­tion, une vibra­tion qui est diffé­rente et que je ne retrouve pas nulle part ailleurs. Ça m’a donné des fris­sons et des papillons. »

Face à Nishioka qui est en grande forme et qui a béné­ficié d’une invi­ta­tion, le Canadien a réalisé un gros match (7–6 (6), 6–4).

Pour y parvenir, il a été soutenu comme jamais. Un point résume l’am­biance folle qui régnait sur le court central. Il s’agit de la balle de set de la première manche. Attention ça fait du bruit !