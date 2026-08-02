Ces dernières saisons, la Coupe Rogers doit composer avec de nombreux désistements de la part des cadors du circuit. Trop rapproché de Wimbledon, mais trop espacé pour préparer l’US Open, le tournoi canadien est souvent le premier fusible en cas d’impasse des joueurs.
Trop juste pour disputer le Masters 1000 de Montréal, Carlos Alcaraz n’a pu s’aligner. Jannik Sinner et Novak Djokovic ont simplement décidé de ne pas le disputer, privilégiant le repos avant Cincinnati et la dernière levée du Grand Chelem.
Questionné à ce sujet, le local Félix Auger Aliassime a fait part de sa déception. Le 4e joueur mondial estime qu’en dépit de chances de titre plus élevées, avec un plateau moins relevé, l’attractivité de l’événement en prend un coup auprès des plus jeunes.
« L’absence de certains peut ouvrir plus d’opportunités mais j’aurais vraiment préféré que tous les meilleurs soient là. Ce tournoi a une place à part à mes yeux, je viens ici depuis que je suis petit. Donc voir autant de forfaits, même si chacun a ses raisons, ça me fait de la peine… J’habitais à 10 minutes du stade, c’était à chaque fois une grande joie et une excitation de venir dans ce stade, se souvient‐il. Ici, j’ai vu jouer Nadal, Federer, Djokovic… Je sais à quel point c’est important, pour des enfants, de voir en vrai des grands champions. A la télé, ils paraissent très lointains, il y a quelque chose qui relève de la fonction. Quand on les voit en vrai, ça les humanise, ça crée une certaine proximité. Et ça montre que, quelque part, c’est possible. J’ai été cet enfant‐là », a commenté le Québécois, dont les propos sont rapportés par Eurosport.
Publié le dimanche 2 août 2026 à 09:54