Stefanos Tsitsipas faisait hier (jeudi) son entrée en lice dans le tournoi de Montréal. Le Grec, qui avait selon lui été éliminé trop tôt aux Jeux Olympiques, souhai­tait se consoler au Québec en obte­nant un bon résultat, syno­nyme de remontée dans le top 10.

Mais il a subi une défaite très surpre­nante face au reve­nant Kei Nishikori, durant laquelle on l’a vu très en désac­cord avec son père et entraî­neur, Apostolos Tsitsipas.

Stefanos a par la suite révélé au micro d’OpenCourt qu’il avait un problème de cordage depuis plusieurs jours et qu’il était insa­tis­fait de la qualité de sa balle. Le Grec a rejeté toute la faute sur son père, et n’y est pas allé de main morte.

« Cela fait quatre ou cinq jours que je m’en plains à mon entraî­neur. C’est la raison pour laquelle je me suis disputé avec lui pendant le match. Pour moi, un match du Masters 1000 de l’ATP est impor­tant. J’ai besoin et je mérite un entraî­neur qui m’écoute et qui tient compte de mes commen­taires en tant que joueur. Mon père n’est pas très intel­li­gent ni très doué pour gérer ce genre de situa­tions. Ce n’est pas la première fois qu’il agit de la sorte. Je suis vrai­ment, vrai­ment déçu par lui. Je ne sais vrai­ment pas si j’en­vi­sa­ge­rais de faire des chan­ge­ments à ce stade, mais je suis vrai­ment déçu. »