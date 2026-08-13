Ben Shelton a parfaitement confirmé son statut de tenant du titre à Montréal cette semaine. Auteur d’une saison plutôt moyenne au regard de son standing, l’Américain a retrouvé des couleurs sur le ciment nord‐américain, une surface qui lui a toujours particulièrement bien réussi.
Très impressionnant en quart de finale face à Jakub Mensik, Shelton l’a encore été hier face à son jeune compatriote Learner Tien. Il n’a laissé que très peu de chances à son adversaire, s’imposant largement en deux sets, 6–2, 6–3, en imposant notamment toute sa puissance pour se qualifier pour une deuxième finale consécutive.
Après sa victoire, l’Américain a expliqué qu’il évoluait avec énormément de confiance cette semaine, un élément qui lui permet de jouer libéré et de retrouver son meilleur niveau.
« J’ai été vraiment confiant dans la manière dont j’ai joué cette semaine » a déclaré Shelton.
En finale, il retrouvera le surprenant Brandon Nakashima, tombeur de Rafael Jodar en deux sets.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 10:25