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Ben Shelton à un match du back to back au Canada : « J’ai été vrai­ment confiant dans ma manière de jouer »

Par
Antoine Touchard
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Ben Shelton a parfai­te­ment confirmé son statut de tenant du titre à Montréal cette semaine. Auteur d’une saison plutôt moyenne au regard de son stan­ding, l’Américain a retrouvé des couleurs sur le ciment nord‐américain, une surface qui lui a toujours parti­cu­liè­re­ment bien réussi.

Très impres­sion­nant en quart de finale face à Jakub Mensik, Shelton l’a encore été hier face à son jeune compa­triote Learner Tien. Il n’a laissé que très peu de chances à son adver­saire, s’imposant large­ment en deux sets, 6–2, 6–3, en impo­sant notam­ment toute sa puis­sance pour se quali­fier pour une deuxième finale consécutive.

Après sa victoire, l’Américain a expliqué qu’il évoluait avec énor­mé­ment de confiance cette semaine, un élément qui lui permet de jouer libéré et de retrouver son meilleur niveau.

« J’ai été vrai­ment confiant dans la manière dont j’ai joué cette semaine » a déclaré Shelton. 

En finale, il retrou­vera le surpre­nant Brandon Nakashima, tombeur de Rafael Jodar en deux sets. 

Publié le jeudi 13 août 2026 à 10:25

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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