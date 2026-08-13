Ben Shelton a parfai­te­ment confirmé son statut de tenant du titre à Montréal cette semaine. Auteur d’une saison plutôt moyenne au regard de son stan­ding, l’Américain a retrouvé des couleurs sur le ciment nord‐américain, une surface qui lui a toujours parti­cu­liè­re­ment bien réussi.

Très impres­sion­nant en quart de finale face à Jakub Mensik, Shelton l’a encore été hier face à son jeune compa­triote Learner Tien. Il n’a laissé que très peu de chances à son adver­saire, s’imposant large­ment en deux sets, 6–2, 6–3, en impo­sant notam­ment toute sa puis­sance pour se quali­fier pour une deuxième finale consécutive.

Après sa victoire, l’Américain a expliqué qu’il évoluait avec énor­mé­ment de confiance cette semaine, un élément qui lui permet de jouer libéré et de retrouver son meilleur niveau.

« I’ve been really confi­dent in the way I’ve been playing this week.«



Ben Shelton chats with Sportsnet’s Jesse Levine after booking his ticket to his second‐straight NBO final 🎾 pic.twitter.com/8gTHaz0qzk — Sportsnet (@Sportsnet) August 13, 2026

« J’ai été vrai­ment confiant dans la manière dont j’ai joué cette semaine » a déclaré Shelton.

En finale, il retrou­vera le surpre­nant Brandon Nakashima, tombeur de Rafael Jodar en deux sets.