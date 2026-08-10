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Ben Shelton, après sa victoire contre Joao Fonseca : « Il est impos­sible de jouer un tennis propre et élégant dans ces conditions »

Par
Baptiste Mulatier
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Tenant du titre du Masters 1000 cana­dien, Ben Shelton a passé l’obs­tacle Joao Fonseca (6−3, 7–6), dans des condi­tions de jeu difficiles. 

« Je pense simple­ment avoir très bien su m’adapter aux condi­tions. Il y avait un vent très fort. Avec un tel vent, il est impos­sible de jouer un tennis propre et élégant. Il s’agit donc simple­ment de résoudre les problèmes, de trouver les bonnes solu­tions. Quelques grosses fautes ? Lors d’une soirée comme celle‐ci, c’est normal que cela arrive. L’important, c’est de conti­nuer à monter au filet et de mettre la pres­sion sur l’adversaire », a réagi le 10e joueur mondial dans des propos relayés par Ubitennis.

Pour une place dans le dernier carré, l’Américain affron­tera le Tchèque Jakub Mensik (17e mondial). 

Publié le lundi 10 août 2026 à 16:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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