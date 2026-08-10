Tenant du titre du Masters 1000 cana­dien, Ben Shelton a passé l’obs­tacle Joao Fonseca (6−3, 7–6), dans des condi­tions de jeu difficiles.

« Je pense simple­ment avoir très bien su m’adapter aux condi­tions. Il y avait un vent très fort. Avec un tel vent, il est impos­sible de jouer un tennis propre et élégant. Il s’agit donc simple­ment de résoudre les problèmes, de trouver les bonnes solu­tions. Quelques grosses fautes ? Lors d’une soirée comme celle‐ci, c’est normal que cela arrive. L’important, c’est de conti­nuer à monter au filet et de mettre la pres­sion sur l’adversaire », a réagi le 10e joueur mondial dans des propos relayés par Ubitennis.

Pour une place dans le dernier carré, l’Américain affron­tera le Tchèque Jakub Mensik (17e mondial).