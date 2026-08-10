Tenant du titre du Masters 1000 canadien, Ben Shelton a passé l’obstacle Joao Fonseca (6−3, 7–6), dans des conditions de jeu difficiles.
« Je pense simplement avoir très bien su m’adapter aux conditions. Il y avait un vent très fort. Avec un tel vent, il est impossible de jouer un tennis propre et élégant. Il s’agit donc simplement de résoudre les problèmes, de trouver les bonnes solutions. Quelques grosses fautes ? Lors d’une soirée comme celle‐ci, c’est normal que cela arrive. L’important, c’est de continuer à monter au filet et de mettre la pression sur l’adversaire », a réagi le 10e joueur mondial dans des propos relayés par Ubitennis.
Pour une place dans le dernier carré, l’Américain affrontera le Tchèque Jakub Mensik (17e mondial).
Publié le lundi 10 août 2026 à 16:58