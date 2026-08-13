Ben Shelton réalise un tournoi très solide au Québec.
En effet, l’Américain n’a concédé aucun set en cinq matchs à Montréal, avant de retrouver en finale son compatriote Brandon Nakashima.
En conférence de presse d’après-match, après sa victoire contre un autre compatriote, Learner Tien, Ben s’est confié sur les qualités de son prochain adversaire :
« C’est un excellent joueur, son jeu s’est amélioré chaque année. Son coup droit est devenu une arme redoutable, et son service a toujours été l’un de ses plus grands atouts. C’est un adversaire redoutable sur toutes les surfaces. »
Des mots qui démontrent que Shelton prendra cette rencontre très au sérieux, lui qui pourrait réaliser le back‐to‐back en cas de victoire à Montréal cette année, après son succès à Toronto en 2026.
Le fils de Bryan Shelton est invaincu en cinq matchs face à Nakashima. Leur dernier match remonte à l’édition du Masters 1000 de Toronto en 2025, où il s’était imposé en trois manches.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 19:30