Ben Shelton réalise un tournoi très solide au Québec.

En effet, l’Américain n’a concédé aucun set en cinq matchs à Montréal, avant de retrouver en finale son compa­triote Brandon Nakashima.

En confé­rence de presse d’après-match, après sa victoire contre un autre compa­triote, Learner Tien, Ben s’est confié sur les qualités de son prochain adversaire :

« C’est un excellent joueur, son jeu s’est amélioré chaque année. Son coup droit est devenu une arme redou­table, et son service a toujours été l’un de ses plus grands atouts. C’est un adver­saire redou­table sur toutes les surfaces. »

Des mots qui démontrent que Shelton prendra cette rencontre très au sérieux, lui qui pour­rait réaliser le back‐to‐back en cas de victoire à Montréal cette année, après son succès à Toronto en 2026.

Le fils de Bryan Shelton est invaincu en cinq matchs face à Nakashima. Leur dernier match remonte à l’édition du Masters 1000 de Toronto en 2025, où il s’était imposé en trois manches.