Au Masters 1000 de Montréal, Ben Shelton jouait très gros et n’aura pas tremblé. Champion en titre, il devait défendre ses 1000 points au classement ATP, au risque de s’exposer d’une sortie du top 10.
« Big Ben » n’a pas dessus en affichant un grand tennis pour conserver son titre et écarter Brandon Nakashima en finale (6−3, 7–6). Avec ce sacre, il entre dans un cercle fermé des joueurs ayant réussi à défendre leur victoire à l’Open du Canada. Il rejoint des légendes du jeu comme Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray ou encore Andre Agassi.
📊 Ils ont réussi à défendre leur titre au Canada (Montreal/Toronto) depuis le début de l’ère Open :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 14, 2026
🇨🇿 Ivan Lendl (🏆 1980–81)
🇺🇸 John McEnroe (🏆 1984–85)
🇨🇿 Ivan Lendl (🏆 1987–89)
🇺🇸 Andre Agassi (🏆 1994–95)
🇬🇧 Andy Murray (🏆 2009‐10)
🇷🇸 Novak Djokovic (🏆 2011‐12)
🇪🇸… pic.twitter.com/1FrrASga2w
Uniquement aux côtés de lauréats en Grand Chelem, l’Américain est très bien entouré. De quoi le voir triompher en Majeurs ? Affaire à suivre…
Publié le vendredi 14 août 2026 à 11:23