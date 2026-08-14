Au Masters 1000 de Montréal, Ben Shelton jouait très gros et n’aura pas tremblé. Champion en titre, il devait défendre ses 1000 points au clas­se­ment ATP, au risque de s’ex­poser d’une sortie du top 10.

« Big Ben » n’a pas dessus en affi­chant un grand tennis pour conserver son titre et écarter Brandon Nakashima en finale (6−3, 7–6). Avec ce sacre, il entre dans un cercle fermé des joueurs ayant réussi à défendre leur victoire à l’Open du Canada. Il rejoint des légendes du jeu comme Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray ou encore Andre Agassi.

📊 Ils ont réussi à défendre leur titre au Canada (Montreal/Toronto) depuis le début de l’ère Open :

🇨🇿 Ivan Lendl (🏆 1980–81)

🇺🇸 John McEnroe (🏆 1984–85)

🇨🇿 Ivan Lendl (🏆 1987–89)

🇺🇸 Andre Agassi (🏆 1994–95)

🇬🇧 Andy Murray (🏆 2009‐10)

🇷🇸 Novak Djokovic (🏆 2011‐12)

🇪🇸… pic.twitter.com/1FrrASga2w — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 14, 2026

Uniquement aux côtés de lauréats en Grand Chelem, l’Américain est très bien entouré. De quoi le voir triom­pher en Majeurs ? Affaire à suivre…