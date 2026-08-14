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Ben Shelton dans un cercle fermé aux côtés de Djokovic et Nadal

Par
Jean Muller
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Au Masters 1000 de Montréal, Ben Shelton jouait très gros et n’aura pas tremblé. Champion en titre, il devait défendre ses 1000 points au clas­se­ment ATP, au risque de s’ex­poser d’une sortie du top 10. 

« Big Ben » n’a pas dessus en affi­chant un grand tennis pour conserver son titre et écarter Brandon Nakashima en finale (6−3, 7–6). Avec ce sacre, il entre dans un cercle fermé des joueurs ayant réussi à défendre leur victoire à l’Open du Canada. Il rejoint des légendes du jeu comme Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray ou encore Andre Agassi.

Uniquement aux côtés de lauréats en Grand Chelem, l’Américain est très bien entouré. De quoi le voir triom­pher en Majeurs ? Affaire à suivre…

Publié le vendredi 14 août 2026 à 11:23

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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