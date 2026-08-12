Benoît Maylin est l’un des analystes tennis les plus connus de l’Hexagone, notam­ment grâce à son émis­sion quoti­dienne Sans Filet.

Toujours devant sa télé­vi­sion et parti­cu­liè­re­ment actif sur X, surtout lorsqu’il s’agit de commenter les perfor­mances des joueurs fran­çais, il était évidem­ment au rendez‐vous hier soir, aux alen­tours de 22 heures, pour suivre l’un des matchs les plus attendus de la soirée : Arthur Fils face à Rafael Jodar.

Et comme tous ceux qui ont assisté à la rencontre, Il n’a pu qu’être impres­sionné par la soli­dité et le niveau de jeu affi­chés par l’Espagnol, comme il l’a souligné sur son compte X.

« Ce gamin n’est pas normal. En 8 mois de circuit, Jodar donne l’impression d’avoir 8 ans d’ancienneté. Jamais dans l’urgence, ni dans le doute. Et il a géré le tie‐break du 1er set sans rien donner. Alors que Fils y a fait 3 fautes » a expliqué Benoît Maylin.