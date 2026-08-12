Benoît Maylin est l’un des analystes tennis les plus connus de l’Hexagone, notamment grâce à son émission quotidienne Sans Filet.
Toujours devant sa télévision et particulièrement actif sur X, surtout lorsqu’il s’agit de commenter les performances des joueurs français, il était évidemment au rendez‐vous hier soir, aux alentours de 22 heures, pour suivre l’un des matchs les plus attendus de la soirée : Arthur Fils face à Rafael Jodar.
Et comme tous ceux qui ont assisté à la rencontre, Il n’a pu qu’être impressionné par la solidité et le niveau de jeu affichés par l’Espagnol, comme il l’a souligné sur son compte X.
« Ce gamin n’est pas normal. En 8 mois de circuit, Jodar donne l’impression d’avoir 8 ans d’ancienneté. Jamais dans l’urgence, ni dans le doute. Et il a géré le tie‐break du 1er set sans rien donner. Alors que Fils y a fait 3 fautes » a expliqué Benoît Maylin.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 14:14