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Benoît Maylin, choqué devant Fils‐Jodar : « Ce gamin n’est pas normal. En 8 mois de circuit, il donne l’impression d’avoir 8 ans d’ancienneté »

Par
Antoine Touchard
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27
Australian Open - Melbourne - 20�12025

Benoît Maylin est l’un des analystes tennis les plus connus de l’Hexagone, notam­ment grâce à son émis­sion quoti­dienne Sans Filet.

Toujours devant sa télé­vi­sion et parti­cu­liè­re­ment actif sur X, surtout lorsqu’il s’agit de commenter les perfor­mances des joueurs fran­çais, il était évidem­ment au rendez‐vous hier soir, aux alen­tours de 22 heures, pour suivre l’un des matchs les plus attendus de la soirée : Arthur Fils face à Rafael Jodar.

Et comme tous ceux qui ont assisté à la rencontre, Il n’a pu qu’être impres­sionné par la soli­dité et le niveau de jeu affi­chés par l’Espagnol, comme il l’a souligné sur son compte X.

« Ce gamin n’est pas normal. En 8 mois de circuit, Jodar donne l’impression d’avoir 8 ans d’ancienneté. Jamais dans l’urgence, ni dans le doute. Et il a géré le tie‐break du 1er set sans rien donner. Alors que Fils y a fait 3 fautes » a expliqué Benoît Maylin. 

Publié le mercredi 12 août 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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