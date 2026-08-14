Si Ben Shelton a réussi à conserver son titre au Canada, en battant son compa­triote Brandon Nakashima en finale (6−3, 7–6 [4]), le jour­na­liste Benoît Maylin a refusé de s’emballer pour le 6e joueur mondial à deux semaines de l’US Open (30 août au 13 septembre).

Oui, oui, semaine excep­tion­nelle…

mais sur une surface lente, tota­le­ment diffé­rente de celle de l’US Open, et sans jouer un Top 15, et encore moins les 4 dingos de devant, Sinner Alcaraz Zverev et Djokovic.

Donc pondé­rons.

Il vaut sa 6e place mondiale.

Mais le Graal c’est l’US. https://t.co/uAJ4zHqT4h — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 14, 2026

« Oui, oui, semaine excep­tion­nelle… mais sur une surface lente, tota­le­ment diffé­rente de celle de l’US Open, et sans jouer un Top 15, et encore moins les 4 dingos de devant, Sinner, Alcaraz, Zverev et Djokovic. Donc pondé­rons. Il vaut sa 6e place mondiale. Mais le Graal c’est l’US Open. »