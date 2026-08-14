Si Ben Shelton a réussi à conserver son titre au Canada, en battant son compatriote Brandon Nakashima en finale (6−3, 7–6 [4]), le journaliste Benoît Maylin a refusé de s’emballer pour le 6e joueur mondial à deux semaines de l’US Open (30 août au 13 septembre).
Oui, oui, semaine exceptionnelle…— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 14, 2026
mais sur une surface lente, totalement différente de celle de l’US Open, et sans jouer un Top 15, et encore moins les 4 dingos de devant, Sinner Alcaraz Zverev et Djokovic.
Donc pondérons.
Il vaut sa 6e place mondiale.
Mais le Graal c’est l’US. https://t.co/uAJ4zHqT4h
« Oui, oui, semaine exceptionnelle… mais sur une surface lente, totalement différente de celle de l’US Open, et sans jouer un Top 15, et encore moins les 4 dingos de devant, Sinner, Alcaraz, Zverev et Djokovic. Donc pondérons. Il vaut sa 6e place mondiale. Mais le Graal c’est l’US Open. »
Publié le vendredi 14 août 2026 à 15:24