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Benoît Maylin sur le titre de Ben Shelton : « Il n’a pas joué un seul top 15 et encore moins, Sinner, Alcaraz, Zverev et Djokovic. Donc pondérons »

Par
Baptiste Mulatier
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Si Ben Shelton a réussi à conserver son titre au Canada, en battant son compa­triote Brandon Nakashima en finale (6−3, 7–6 [4]), le jour­na­liste Benoît Maylin a refusé de s’emballer pour le 6e joueur mondial à deux semaines de l’US Open (30 août au 13 septembre). 

« Oui, oui, semaine excep­tion­nelle… mais sur une surface lente, tota­le­ment diffé­rente de celle de l’US Open, et sans jouer un Top 15, et encore moins les 4 dingos de devant, Sinner, Alcaraz, Zverev et Djokovic. Donc pondé­rons. Il vaut sa 6e place mondiale. Mais le Graal c’est l’US Open. »

Publié le vendredi 14 août 2026 à 15:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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