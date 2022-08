Berrettini ne digère pas : « Quand j’ai reçu le résultat, j’ai pensé que c’était une blague »

Revenant en confé­rence de presse sur son forfait de Wimbledon à cause d’un test positif au Covid, Matteo Berrettini, qui va affronter Pablo Carreno Busta ce mardi dans l’un des chocs de cette deuxième journée à Montréal, a visi­ble­ment encore du mal à tota­le­ment digérer cet épisode malheureux.

« La vérité est qu’il était très diffi­cile pour moi de me voir éliminé du tournoi. Quand j’ai reçu le résultat, j’ai pensé que c’était une blague parce que je me sentais bien. Le fait de devoir me mettre en quaran­taine et de m’isoler seul dans la pièce a été un grand défi pour moi, car je m’étais fixé pour objectif d’être positif et de ne penser qu’à l’avenir, et non à ce qui s’était passé. Ce tournoi aurait pu être impor­tant dans ma carrière mais il faut savoir l’accepter. »