Révélation de la saison 2025 avec Joao Fonseca et déjà 19e mondial à 20 ans, après avoir été 15e il y a quelques semaines, Learner Tien poursuit sa progression sous la houlette de l’ancien numéro 1 mondial Michael Chang.
Sur le réseau social X, la légende Boris Becker n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à l’égard du jeune américain, qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal.
« Pour une raison qui m’échappe, Tien passe inaperçu aux yeux de nombreux experts… mais certainement PAS aux miens ! C’est un joueur de haut niveau, on peut s’attendre à de grandes choses de sa part dans un avenir proche ! »
For some reason #Tien is flying under the radar with lots of experts ….certainly NOT with me !— Boris Becker (@TheBorisBecker) August 9, 2026
He is the real deal , expect big things from him in the near future !@atptour https://t.co/cRlwh2BYqI
Pour tenter de se qualifier dans le dernier carré du tournoi canadien, Learner Tien affrontera la surprise du tournoi, Daniel Merida (63e mondial).
Publié le lundi 10 août 2026 à 13:29