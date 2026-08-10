Révélation de la saison 2025 avec Joao Fonseca et déjà 19e mondial à 20 ans, après avoir été 15e il y a quelques semaines, Learner Tien pour­suit sa progres­sion sous la houlette de l’an­cien numéro 1 mondial Michael Chang.

Sur le réseau social X, la légende Boris Becker n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à l’égard du jeune améri­cain, qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal.

« Pour une raison qui m’échappe, Tien passe inaperçu aux yeux de nombreux experts… mais certai­ne­ment PAS aux miens ! C’est un joueur de haut niveau, on peut s’attendre à de grandes choses de sa part dans un avenir proche ! »

For some reason #Tien is flying under the radar with lots of experts ….certainly NOT with me !

He is the real deal , expect big things from him in the near future !@atptour https://t.co/cRlwh2BYqI — Boris Becker (@TheBorisBecker) August 9, 2026

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré du tournoi cana­dien, Learner Tien affron­tera la surprise du tournoi, Daniel Merida (63e mondial).