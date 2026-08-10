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Boris Becker : « Pour une raison qui m’échappe, ce joueur passe inaperçu aux yeux de nombreux experts… »

Par
Baptiste Mulatier
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Révélation de la saison 2025 avec Joao Fonseca et déjà 19e mondial à 20 ans, après avoir été 15e il y a quelques semaines, Learner Tien pour­suit sa progres­sion sous la houlette de l’an­cien numéro 1 mondial Michael Chang. 

Sur le réseau social X, la légende Boris Becker n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à l’égard du jeune améri­cain, qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal. 

« Pour une raison qui m’échappe, Tien passe inaperçu aux yeux de nombreux experts… mais certai­ne­ment PAS aux miens ! C’est un joueur de haut niveau, on peut s’attendre à de grandes choses de sa part dans un avenir proche ! »

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré du tournoi cana­dien, Learner Tien affron­tera la surprise du tournoi, Daniel Merida (63e mondial). 

Publié le lundi 10 août 2026 à 13:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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