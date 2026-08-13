Brandon Nakashima s’est imposé cette nuit face à Rafael Jodar, un peu à la surprise générale.

En effet, le jeune Espagnol faisait office de favori dans cette rencontre après une dyna­mique très favo­rable ces dernières semaines.

Mais l’Américain a fait mentir les book­ma­kers et a fini par s’im­poser en deux manches.

Il est revenu en confé­rence de presse d’après‐match sur le lien parti­cu­lier qui le relie au Madrilène :

« Il n’y a pas grand‐chose à dire, je pense que tout le monde connaît son talent et le niveau qu’il peut atteindre. Cette année a été marquée par une ascen­sion fulgu­rante. C’est évidem­ment un plaisir de le voir, c’est un bon ami à moi sur le circuit. Nous avons tous les deux joué à la même univer­sité, même si ce n’était pas à la même époque, donc nous avons ce lien. C’est incroyable de voir sa progres­sion, et c’est vrai­ment exci­tant de penser à son avenir. C’est la prochaine star, et il y a beau­coup d’en­goue­ment autour de lui. »

Des louanges faites à Rafael, qui mettent en lumière tout l’en­goue­ment qu’il a pu susciter grâce à ses résultats.

Nakashima avance, lui, en finale, une première pour lui en Masters 1000.

Il aura fort à faire face à son compa­triote Ben Shelton, qui vise le back‐to‐back cana­dien.