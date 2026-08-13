Brandon Nakashima s’est imposé cette nuit face à Rafael Jodar, un peu à la surprise générale.
En effet, le jeune Espagnol faisait office de favori dans cette rencontre après une dynamique très favorable ces dernières semaines.
Mais l’Américain a fait mentir les bookmakers et a fini par s’imposer en deux manches.
Il est revenu en conférence de presse d’après‐match sur le lien particulier qui le relie au Madrilène :
« Il n’y a pas grand‐chose à dire, je pense que tout le monde connaît son talent et le niveau qu’il peut atteindre. Cette année a été marquée par une ascension fulgurante. C’est évidemment un plaisir de le voir, c’est un bon ami à moi sur le circuit. Nous avons tous les deux joué à la même université, même si ce n’était pas à la même époque, donc nous avons ce lien. C’est incroyable de voir sa progression, et c’est vraiment excitant de penser à son avenir. C’est la prochaine star, et il y a beaucoup d’engouement autour de lui. »
Des louanges faites à Rafael, qui mettent en lumière tout l’engouement qu’il a pu susciter grâce à ses résultats.
Nakashima avance, lui, en finale, une première pour lui en Masters 1000.
Il aura fort à faire face à son compatriote Ben Shelton, qui vise le back‐to‐back canadien.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 14:45