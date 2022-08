Carreno Busta : « C’était amusant pour le public mais pour moi, c’était difficile »

Il fallait avoir les nerfs solides pour aller s’im­poser et décro­cher sa première finale de Masters 1000, à 31 ans, après avoir manqué une balle de match dans le tie‐break du deuxième set. C’est ce que Pablo Carreno Busta a réalisé en demi‐finale contre Daniel Evans à Montréal (7–5, 6–7(7), 6–2). L’Espagnol a raconté comment il a vécu ce moment après sa victoire.

« C’était amusant pour le public, mais pour moi, c’était diffi­cile. J’ai eu une balle de match dans le deuxième set mais il a plutôt bien servi donc je n’ai rien pu faire. Quand vous avez une balle de match et que vous devez jouer un autre set, c’est toujours diffi­cile de le faire. Mentalement, je pense que j’ai été très bon. Le début du troi­sième set a proba­ble­ment été la partie la plus diffi­cile du match. Je me suis dit qu’il fallait que je sois plus agressif, que je pousse plus, que j’aille au filet », a expliqué Carreno Busta qui tentera de remporter le plus beau titre de sa carrière face à Hubert Hurkacz.