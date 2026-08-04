Finaliste à Roland‐Garros et quart de fina­liste à Wimbledon, Flavio Cobolli a passé un sacré cap cette saison. Il occupe actuel­le­ment le huitième rang mondial et a de grandes chances de disputer les ATP Finals de Turin.

Questionné à ce sujet, le quatrième joueur à la race confirme que disputer le tournoi des maîtres est devenu un objectif pour la fin du cru 2026.

« Figurer dans le top 10 est l’un de mes plus grands rêves, et le fait de l’avoir réalisé ne doit être qu’une étape de lance­ment et non une arrivée. J’espère pouvoir conti­nuer à m’améliorer pour atteindre de nouveaux objec­tifs. Beaucoup de choses ont changé, tant sur le plan mental que physique. Je me sens diffé­rent en tant que joueur, et cela doit m’aider pour le reste de ma carrière à croire davan­tage en moi. Les Finales ATP sont l’objectif de cette année et nous travaillons pour y parvenir. Cela ne doit pas être forcé, mais naturel, et cela ne doit pas me priver d’énergie mentale et physique. Je dois rester serein, la saison est encore longue. Il faut encore de nombreux résul­tats pour atteindre cet objectif, mais j’espère qu’il se concré­ti­sera », a commenté l’Italien, dans des propos relayés par Tennis World Italia.