On savait que son duel face à Collins allait être compliqué mais on ne pensait pas que l’Américaine allait se mettre toute seule dans l’embarras.

📊 Face à Danielle Collins, Coco Gauff 🇺🇸 a commis 23 doubles fautes (soit 43% de ses 2es services). Son nouveau record personnel : 🆕 23 vs Collins (Montreal 2025) ✅ ▪️ 21 vs Uchijima (Indian Wells 2025) ✅ ▪️ 21 vs Sabalenka (Wuhan 2024) ❌ pic.twitter.com/VqWczgoNHR

Et pour­tant cela a été le cas puisque Coco Gauff a commis 23 double fautes lors de cette rencontre, un record dans le genre.

Coco Gauff’s 23 double faults tonight in Montreal are the most at WTA level since Anastasia Pavlyuchenkova in Baku 2011