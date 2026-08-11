Cette nuit, tous les matchs programmés de simples n’ont pas pu avoir lieu en raison des conditions météorologiques au Masters 1000 de Toronto.
Malgré la météo, un match de double a pu commencer. Il opposait Daniil Medvedev et Fabian Marozsan à Theo Arribage et Albano Olivetti.
Le Russe, adepte des déclarations souvent amusantes, a échangé avec humour sur les locaux québécois avec l’arbitre suédois Mohamed Lahyani :
Mohamed Layhani : « Quand tu parles en français, fais attention aux spectateurs et tout ça, il y a des caméras (micros). Mais pour toi, le français, c’est un peu comme une langue seconde, non ? »
Daniil Medvedev : « Ici, c’est plutôt comme une troisième langue, parce que tout le monde parle un français bizarre. »
Mohamed Lahyani : « Tout à fait d’accord ! »
Un échange plein d’ironie entre les deux protagonistes.
On devrait retrouver une météo plus clémente ce jour à Montréal pour les affiches des quarts de finale du Masters 1000.
Publié le mardi 11 août 2026 à 08:55