Cette nuit, tous les matchs programmés de simples n’ont pas pu avoir lieu en raison des condi­tions météo­ro­lo­giques au Masters 1000 de Toronto.

Malgré la météo, un match de double a pu commencer. Il oppo­sait Daniil Medvedev et Fabian Marozsan à Theo Arribage et Albano Olivetti.

Le Russe, adepte des décla­ra­tions souvent amusantes, a échangé avec humour sur les locaux québé­cois avec l’ar­bitre suédois Mohamed Lahyani :

Mohamed Layhani : « Quand tu parles en fran­çais, fais atten­tion aux spec­ta­teurs et tout ça, il y a des caméras (micros). Mais pour toi, le fran­çais, c’est un peu comme une langue seconde, non ? »

Daniil Medvedev : « Ici, c’est plutôt comme une troi­sième langue, parce que tout le monde parle un fran­çais bizarre. »

Mohamed Lahyani : « Tout à fait d’accord ! »

Un échange plein d’ironie entre les deux protagonistes.

On devrait retrouver une météo plus clémente ce jour à Montréal pour les affiches des quarts de finale du Masters 1000.