Tête de série numéro 4 du Masters 1000 de Montréal, qui débute ce dimanche, suite aux absences de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic mais aussi d’Alexander Bublik, Daniil Medvedev a forcé­ment été inter­rogé sur ces forfaits majeurs. Et le Russe a tenu à dédramatiser.

« Eh bien, je pense que c’est normal. Chacun a ses raisons. Alcaraz a une bles­sure à la main, il a manqué deux tour­nois du Grand Chelem, etc. Sinner… C’est compré­hen­sible, ce n’est pas facile quand on gagne, je peux le comprendre. Quand on enchaîne les tour­nois pendant long­temps, qu’on a remporté Wimbledon, on n’a pas beau­coup de temps. Son objectif prin­cipal, c’est l’US Open, et il a fait ce choix pour s’y préparer au mieux. Encore une fois, si l’on parle de Novak, il a 39 ans, l’âge se fait aussi sentir, il faut choisir les tour­nois où l’on peut bien jouer, c’est pour­quoi j’ai vu qu’il comp­tait venir à Cincinnati, c’est déjà une bonne chose. Je pensais qu’il irait peut‐être direc­te­ment à l’US Open. Chacun a donc son histoire, mais le tournoi reste de haut niveau. J’espère que le meilleur l’emportera. »