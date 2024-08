Avec toujours zéro titre au comp­teur en 2024, Daniil Medvedev ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière, et le Russe compte bien inverser la tendance.

Le Masters 1000 de Montréal tombe donc à point nommé pour lui, afin d’es­sayer d’aller décro­cher un nouveau titre dans cette caté­gorie, dans un tableau orphelin de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, trop justes seule­ment quelques jours après la finale des Jeux Olympiques.

Et tout s’aligne pour Medvedev, puisque le numéro 5 mondial a déclaré en confé­rence de presse que les balles utili­sées à Montréal étaient parfaites pour son style de jeu. De quoi faire un beau parcours au Canada.

« Les balles ici sont plus favo­rables pour les joueurs qui ont un peu plus de mal à générer de la puis­sance. Pour moi, elles sont excel­lentes, je me sens très bien avec ces balles. J’en parlais avec mon entraî­neur, je n’avais pas senti cette balle depuis trois ou quatre ans sur le circuit. L’année dernière, en 2023, il n’y avait que des balles lourdes. J’ai eu des problèmes avec mon coude, avec mon épaule. Il y a toujours des joueurs qui adorent ce type de balles, d’autres qui les détestent… moi, j’ai­me­rais qu’il y en ait beau­coup plus. »