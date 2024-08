Alejandro Davidovich Fokina vient de remporter une des plus belles victoires de sa saison en battant Daniil Medvedev au deuxième tour du Masters 1000 de Montréal.

Le jeune joueur Espagnol est en stag­na­tion voire en baisse de niveau et au clas­se­ment depuis de longs mois, mais espère remonter et atteindre un niveau qu’il n’a encore jamais atteint.

C’est dans cette optique que l’Espagnol a choisi comme entraî­neur Fernando Verdasco, avec qui il colla­bore depuis Roland Garros. Il a même expliqué à l’ATP que sa rela­tion avec l’an­cien 7e mondial datait d’il y a bien plus long­temps, et qu’il avait beau­coup d’ad­mi­ra­tion pour lui.

« Nous avons commencé à Roland Garros et nous n’avons pas eu beau­coup de temps ensemble. Mais nous travaillons tous les jours et nous nous amusons, car nous nous connais­sons très bien, je connais sa famille et il me connaît. Il connaît les gens qui m’entourent, donc nous nous amusons. J’ai senti qu’il se souciait de moi quand on s’est rencon­trés il y a des années. Pendant toutes ces années, il m’a parlé, il m’a aidé. Il m’envoyait toujours des SMS.quand… Quand j’ai vu qu’il n’était plus coach, je me suis dit : ‘Ok, je pense que c’est mon heure de faire un chan­ge­ment, et je pense que c’est le bon moment’. »