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Djokovic, chan­ge­ment de program­ma­tion pour l’US Open

Par
Jean Muller
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Amputé de l’ab­sence de Carlos Alcaraz, pas encore prêt à faire son retour sur les courts suite à sa bles­sure au poignet ; et du récent forfait de Jannik Sinner, le Masters 1000 de Montréal devra se passer aussi de Novak Djokovic.

L’organisation du tournoi a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Une absence longue de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem à la Coupe Rogers qu’il n’a plus disputée depuis 2018.

Un forfait plutôt logique, le Serbe est devenu plus sélectif dans sa program­ma­tion de fin de carrière. Le Djoker devrait débuter sa tournée améri­caine au Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août 2026), avant d’aborder l’US Open.

Publié le samedi 25 juillet 2026 à 09:19

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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