Amputé de l’absence de Carlos Alcaraz, pas encore prêt à faire son retour sur les courts suite à sa blessure au poignet ; et du récent forfait de Jannik Sinner, le Masters 1000 de Montréal devra se passer aussi de Novak Djokovic.
L’organisation du tournoi a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Une absence longue de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem à la Coupe Rogers qu’il n’a plus disputée depuis 2018.
Jannik Sinner and Novak Djokovic have withdrawn from the National Bank Open presented by Rogers.— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) July 24, 2026
Félix Auger‐Aliassime will be the tournament’s No. 2 seed.
Updated list of players 👉https://t.co/TqFjQbmqA0
Un forfait plutôt logique, le Serbe est devenu plus sélectif dans sa programmation de fin de carrière. Le Djoker devrait débuter sa tournée américaine au Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août 2026), avant d’aborder l’US Open.
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 09:19