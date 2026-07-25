Amputé de l’ab­sence de Carlos Alcaraz, pas encore prêt à faire son retour sur les courts suite à sa bles­sure au poignet ; et du récent forfait de Jannik Sinner, le Masters 1000 de Montréal devra se passer aussi de Novak Djokovic.

L’organisation du tournoi a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Une absence longue de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem à la Coupe Rogers qu’il n’a plus disputée depuis 2018.

Jannik Sinner and Novak Djokovic have with­drawn from the National Bank Open presented by Rogers.



Félix Auger‐Aliassime will be the tournament’s No. 2 seed.



Updated list of players 👉https://t.co/TqFjQbmqA0 — Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) July 24, 2026

Un forfait plutôt logique, le Serbe est devenu plus sélectif dans sa program­ma­tion de fin de carrière. Le Djoker devrait débuter sa tournée améri­caine au Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août 2026), avant d’aborder l’US Open.