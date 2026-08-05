Voilà main­te­nant plus d’un an que Jack Draper est handi­capé par une bles­sure persis­tante à l’épaule, qui l’empêche d’ex­primer plei­ne­ment son potentiel.

Après plusieurs retours à la compé­ti­tion suivis de rechutes, le Britannique espé­rait cette fois avoir défi­ni­ti­ve­ment tourné la page. Mais son retour a rapi­de­ment viré au cauchemar.

Opposé à un Terence Atmane en grande forme, Draper a long­temps souf­fert face au Français. Après avoir concédé la première manche, il est parvenu à revenir dans le match en rempor­tant le deuxième set, avant de s’ef­fon­drer dans la manche déci­sive. Mené 4–1, double break de retard, il a alors laissé éclater toute sa frustration.

Au chan­ge­ment de côté, le Britannique n’a pas pu retenir ses larmes. Une scène parti­cu­liè­re­ment émou­vante, qui témoigne sans doute de l’im­mense fatigue mentale et de la profonde décep­tion d’un joueur qui se bat depuis de longs mois pour retrouver son meilleur niveau.

On le dit souvent mais le tennis est un des sports les plus complexe sur le plan émotionnel.