Voilà maintenant plus d’un an que Jack Draper est handicapé par une blessure persistante à l’épaule, qui l’empêche d’exprimer pleinement son potentiel.
Après plusieurs retours à la compétition suivis de rechutes, le Britannique espérait cette fois avoir définitivement tourné la page. Mais son retour a rapidement viré au cauchemar.
Opposé à un Terence Atmane en grande forme, Draper a longtemps souffert face au Français. Après avoir concédé la première manche, il est parvenu à revenir dans le match en remportant le deuxième set, avant de s’effondrer dans la manche décisive. Mené 4–1, double break de retard, il a alors laissé éclater toute sa frustration.
Au changement de côté, le Britannique n’a pas pu retenir ses larmes. Une scène particulièrement émouvante, qui témoigne sans doute de l’immense fatigue mentale et de la profonde déception d’un joueur qui se bat depuis de longs mois pour retrouver son meilleur niveau.
On le dit souvent mais le tennis est un des sports les plus complexe sur le plan émotionnel.
Publié le mercredi 5 août 2026 à 08:21