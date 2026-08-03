« Pourquoi se retire‐t‐il souvent la veille du tournoi… ? Il semblait pour­tant avoir fait une bonne séance d’entraînement avec Shelton hier encore !?! », s’in­ter­ro­geait Boris Becker après le forfait de dernière minute de Jack Draper sur l’ATP 500 de Washington.

Une ques­tion qui revient égale­ment beau­coup du côté des fans et des obser­va­teurs d’au­tant que le Britannique a obtenu une invi­ta­tion pour le Masters 1000 de Montréal qui a débuté ce dimanche.

Du côté, à l’oc­ca­sion du inter­view accordée à Sky Sport, le protégé d’Andy Murray a tenu à s’expliquer.

« Il est impor­tant que les gens comprennent que ma bles­sure est très complexe. Toutes les personnes qui m’entourent font leur maximum pour que les choses conti­nuent d’avancer. Ce n’est pas aussi simple que de se reposer, de guérir, puis de revenir en étant parfai­te­ment rétabli. Cela va simple­ment demander du temps, mais je fais tout ce qu’il faut et les personnes autour de moi me soutiennent vrai­ment. Ce processus est un véri­table jeu de patience. Il faut trouver la bonne charge de travail et la bonne inten­sité, tout en lais­sant le temps à tout ce que je fais, sur le court comme en dehors, de produire ses effets. J’espère ainsi atteindre le moment où je fran­chirai enfin ce cap. Je peux vrai­ment progresser et rester sur le court. Je me rapproche de ce moment et je crois qu’il est désor­mais arrivé. C’est pour cela qu’il a été diffi­cile de me rendre dans des tour­nois avant de devoir déclarer forfait au dernier moment. Mais je prends ces déci­sions parce que j’ai encore une longue carrière devant moi. J’avais besoin de me rendre sur place pour savoir où j’en étais. Cela a véri­ta­ble­ment été une tempête parfaite pour moi, à bien des égards. Lorsque je sortirai de cette tempête, je pourrai aller de l’avant et, je l’espère, atteindre mes objec­tifs, voire les dépasser. »

