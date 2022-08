Draper, tombeur de Tsitsipas et qualifié en huitièmes : « La semaine dernière, après avoir joué à Washington, mon entraîneur et moi avons envisagé de ne pas venir ici »

Considéré par beau­coup d’ob­ser­va­teurs, notam­ment britan­niques, comme l’un des grands espoirs du tennis mondial, Jack Draper, 20 ans et 82e mondial, a confié en confé­rence de presse à l’issue de sa magni­fique victoire face à Stefanos Tsitsipas, qu’il avait bien failli ne pas se rendre au Québec.

Vainqueur de quatre matchs rang depuis son arrivée à Montréal (il a dû passer par les quali­fi­ca­tions, ndlr), celui qui affron­tera Gael Monfils cette nuit pour une place en quarts de finale a visi­ble­ment bien fait de faire le voyage.

« Je me consacre au tennis pour vivre des soirées comme celle‐ci. La semaine dernière, après avoir joué à Washington, mon entraî­neur et moi avons envi­sagé de ne pas venir ici, de nous entraîner dur pendant une semaine et de retrouver la confiance perdue. Heureusement, nous avons pris une autre déci­sion et ça valait la peine de venir. »