João Fonseca retrou­vait le tenant du titre, Ben Shelton, en huitièmes de finale pour un duel « Next Gen ». Et c’est le plus expé­ri­menté des deux qui a une nouvelle fois eu le dernier mot, comme lors de leur premier affron­te­ment de la saison.

Plus solide au service et surtout dans les moments impor­tants, notam­ment lors du tie‐break de la deuxième manche, Shelton s’est imposé en deux sets (6−4, 7–6) et pour­suit ainsi la défense de son titre. Dans un tableau désor­mais très ouvert, l’Américain fait plus que jamais figure de grand favori.

Interrogé par ESPN Brazil après sa défaite, João Fonseca semblait parti­cu­liè­re­ment abattu et surtout très mécon­tent de son niveau de jeu.

Em conversa com a ESPN Brasil, João fez uma auto­crí­tica sobre o desem­penho na derrota de hoje. pic.twitter.com/gV9dpoA1Ll — João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) August 10, 2026

« J’ai très mal joué. À ce niveau‐là, on ne peut pas se permettre de laisser passer des occa­sions » a déclaré Fonseca.