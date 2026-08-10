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Fonseca abattu après sa nouvelle défaite face à Shelton : « J’ai très mal joué. À ce niveau‐là, on ne peut pas se permettre de laisser passer des occasions. »

Par
Antoine Touchard
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João Fonseca retrou­vait le tenant du titre, Ben Shelton, en huitièmes de finale pour un duel « Next Gen ». Et c’est le plus expé­ri­menté des deux qui a une nouvelle fois eu le dernier mot, comme lors de leur premier affron­te­ment de la saison.

Plus solide au service et surtout dans les moments impor­tants, notam­ment lors du tie‐break de la deuxième manche, Shelton s’est imposé en deux sets (6−4, 7–6) et pour­suit ainsi la défense de son titre. Dans un tableau désor­mais très ouvert, l’Américain fait plus que jamais figure de grand favori.

Interrogé par ESPN Brazil après sa défaite, João Fonseca semblait parti­cu­liè­re­ment abattu et surtout très mécon­tent de son niveau de jeu.

« J’ai très mal joué. À ce niveau‐là, on ne peut pas se permettre de laisser passer des occa­sions » a déclaré Fonseca.

Publié le lundi 10 août 2026 à 09:41

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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