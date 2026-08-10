João Fonseca retrouvait le tenant du titre, Ben Shelton, en huitièmes de finale pour un duel « Next Gen ». Et c’est le plus expérimenté des deux qui a une nouvelle fois eu le dernier mot, comme lors de leur premier affrontement de la saison.
Plus solide au service et surtout dans les moments importants, notamment lors du tie‐break de la deuxième manche, Shelton s’est imposé en deux sets (6−4, 7–6) et poursuit ainsi la défense de son titre. Dans un tableau désormais très ouvert, l’Américain fait plus que jamais figure de grand favori.
Interrogé par ESPN Brazil après sa défaite, João Fonseca semblait particulièrement abattu et surtout très mécontent de son niveau de jeu.
« J’ai très mal joué. À ce niveau‐là, on ne peut pas se permettre de laisser passer des occasions » a déclaré Fonseca.
Publié le lundi 10 août 2026 à 09:41