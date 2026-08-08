Joao Fonseca est en grande forme cette semaine et semble s’être donné un objectif : éliminer les anciens de la Next Gen. Après Stefanos Tsitsipas, le Brésilien s’est occupé hier du Norvégien Casper Ruud.

Auteur d’un très bon match, Fonseca s’est imposé en deux sets sans trem­bler, 7–5, 6–3. Au prochain tour, il retrou­vera le tenant du titre, Ben Shelton, face à qui il a perdu leur unique confrontation.

Interrogé à ce sujet direc­te­ment sur le court après sa victoire, le Brésilien a assuré qu’il serait prêt à tout donner pour s’imposer, tout en recon­nais­sant qu’il devait désor­mais bien récu­pérer avant d’affronter un joueur de ce calibre.

João Fonseca on playing Ben Shelton in Montreal :



« You guys obviously played earlier this year he got the better of you. What did you learn from that one that you’re able to bring into this one?«



João : « A lot of expe­rience for sure. Playing with the big guys this year was really… pic.twitter.com/t1oJr7y0ra — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 8, 2026

« Je pense que le match que j’ai joué contre lui était bien sûr sur une autre surface, avec un peu d’al­ti­tude. Il servait bien là‐bas. Il servira bien ici, c’est certain. Je pense que je serai prêt. C’est un gentil gars, je n’ai pas besoin de dire à quel point il est bon sur le court. J’essaie juste de me reposer et de me préparer pour dimanche » a déclaré le Brésilien