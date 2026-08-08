Joao Fonseca est en grande forme cette semaine et semble s’être donné un objectif : éliminer les anciens de la Next Gen. Après Stefanos Tsitsipas, le Brésilien s’est occupé hier du Norvégien Casper Ruud.
Auteur d’un très bon match, Fonseca s’est imposé en deux sets sans trembler, 7–5, 6–3. Au prochain tour, il retrouvera le tenant du titre, Ben Shelton, face à qui il a perdu leur unique confrontation.
Interrogé à ce sujet directement sur le court après sa victoire, le Brésilien a assuré qu’il serait prêt à tout donner pour s’imposer, tout en reconnaissant qu’il devait désormais bien récupérer avant d’affronter un joueur de ce calibre.
« Je pense que le match que j’ai joué contre lui était bien sûr sur une autre surface, avec un peu d’altitude. Il servait bien là‐bas. Il servira bien ici, c’est certain. Je pense que je serai prêt. C’est un gentil gars, je n’ai pas besoin de dire à quel point il est bon sur le court. J’essaie juste de me reposer et de me préparer pour dimanche » a déclaré le Brésilien
Publié le samedi 8 août 2026 à 08:21