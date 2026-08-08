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Fonseca s’at­tend à une bagarre face à Ben Shelton : « Je pense que je serai prêt…J’essaie juste de me reposer et de me préparer pour dimanche »

Par
Antoine Touchard
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Joao Fonseca est en grande forme cette semaine et semble s’être donné un objectif : éliminer les anciens de la Next Gen. Après Stefanos Tsitsipas, le Brésilien s’est occupé hier du Norvégien Casper Ruud.

Auteur d’un très bon match, Fonseca s’est imposé en deux sets sans trem­bler, 7–5, 6–3. Au prochain tour, il retrou­vera le tenant du titre, Ben Shelton, face à qui il a perdu leur unique confrontation. 

Interrogé à ce sujet direc­te­ment sur le court après sa victoire, le Brésilien a assuré qu’il serait prêt à tout donner pour s’imposer, tout en recon­nais­sant qu’il devait désor­mais bien récu­pérer avant d’affronter un joueur de ce calibre.

« Je pense que le match que j’ai joué contre lui était bien sûr sur une autre surface, avec un peu d’al­ti­tude. Il servait bien là‐bas. Il servira bien ici, c’est certain. Je pense que je serai prêt. C’est un gentil gars, je n’ai pas besoin de dire à quel point il est bon sur le court. J’essaie juste de me reposer et de me préparer pour dimanche » a déclaré le Brésilien

Publié le samedi 8 août 2026 à 08:21

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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