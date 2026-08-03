Gaël Monfils est de retour.
Deux mois après sa dernière apparition sur un court de tennis lors du premier tour de Roland‐Garros où il avait reçu un vibrant hommage malgré sa défaite dès le premier contre Hugo Gaston, « La Monf » est bien arrivé à Montréal où il obtenu une invitation pour le Masters 1000 canadien.
Opposé au très en forme polonais, Kamil Majchrzak, pour son entrée en lice, le Français de 39 ans s’est exprimé sur la dernière ligne droite de sa carrière et notamment l’US Open (du 30 août au 13 septembre), où il espère recevoir une wild card, comme ici et à Cincinnati.
« C’est le but ultime, oui. Parce que je fêterai mes 40 ans au début du tournoi. Or, j’ai toujours dit que je voulais jouer, et être performant, jusqu’à mes 40 ans. J’espère donc avoir cette wild card et, si possible, pouvoir bien l’honorer. Je fais tout pour. Cela passe par le fait de bien jouer ici. Tennistiquement, je suis moins fort qu’à mon « prime », forcément. Mais à l’entraînement, j’arrive encore à faire de belles choses. Et physiquement, je me sens bien. Je sais que mon adversaire est en forme. Il faudra essayer de trouver des ressources que je ne connais pas pour pouvoir l’embêter, et si possible gagner. »
Publié le lundi 3 août 2026 à 15:55