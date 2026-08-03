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Gaël Monfils dévoile le grand objectif avant la fin de sa carrière : « C’est le but ultime, oui »

Par
Thomas S
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Gaël Monfils est de retour.

Deux mois après sa dernière appa­ri­tion sur un court de tennis lors du premier tour de Roland‐Garros où il avait reçu un vibrant hommage malgré sa défaite dès le premier contre Hugo Gaston, « La Monf » est bien arrivé à Montréal où il obtenu une invi­ta­tion pour le Masters 1000 canadien.

Opposé au très en forme polo­nais, Kamil Majchrzak, pour son entrée en lice, le Français de 39 ans s’est exprimé sur la dernière ligne droite de sa carrière et notam­ment l’US Open (du 30 août au 13 septembre), où il espère rece­voir une wild card, comme ici et à Cincinnati. 

« C’est le but ultime, oui. Parce que je fêterai mes 40 ans au début du tournoi. Or, j’ai toujours dit que je voulais jouer, et être perfor­mant, jusqu’à mes 40 ans. J’espère donc avoir cette wild card et, si possible, pouvoir bien l’ho­norer. Je fais tout pour. Cela passe par le fait de bien jouer ici. Tennistiquement, je suis moins fort qu’à mon « prime », forcé­ment. Mais à l’en­traî­ne­ment, j’ar­rive encore à faire de belles choses. Et physi­que­ment, je me sens bien. Je sais que mon adver­saire est en forme. Il faudra essayer de trouver des ressources que je ne connais pas pour pouvoir l’embêter, et si possible gagner. »

Publié le lundi 3 août 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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