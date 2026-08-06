Alexander Zverev faisait figure de grand favori à Montréal après les forfaits de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Jannik Sinner.
Tête de série n°1, l’Allemand faisait son entrée en lice ce mercredi face à Tallon Griekspoor, un adversaire au jeu très offensif qui l’avait déjà battu à Dubaï l’an dernier.
Malgré le gain du premier set au tie‐break, Zverev a ensuite totalement perdu le fil de la rencontre. Souvent en retard sur les prises d’initiative et les choix très justes du Néerlandais, il a fini par céder en trois manches. Après cette belle performance, Griekspoor s’est exprimé sur ce succès de prestige.
« Vu les circonstances, je pense que j’ai joué mon meilleur match de tous les temps » a déclaré Tallon Griekspoor qui s’est ouvert le tableau.
Publié le jeudi 6 août 2026 à 09:10