Alexander Zverev faisait figure de grand favori à Montréal après les forfaits de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Jannik Sinner.

Tête de série n°1, l’Allemand faisait son entrée en lice ce mercredi face à Tallon Griekspoor, un adver­saire au jeu très offensif qui l’avait déjà battu à Dubaï l’an dernier.

Malgré le gain du premier set au tie‐break, Zverev a ensuite tota­le­ment perdu le fil de la rencontre. Souvent en retard sur les prises d’ini­tia­tive et les choix très justes du Néerlandais, il a fini par céder en trois manches. Après cette belle perfor­mance, Griekspoor s’est exprimé sur ce succès de prestige.

‘Gezien de omstan­di­gheden misschien wel mijn 𝐛𝐞𝐬𝐭𝐞 wedstrijd ooit’ 🤩



Na regen komt zonnes­chijn voor de ‘trotse’ Tallon Griekspoor, die na zijn topzege op Alexander Zverev erkent over­wogen te hebben de hand­doek in de ring te gooien 💬#ZiggoSport #OBN26 #ATP pic.twitter.com/PFigThqheD — Ziggo Sport (@ZiggoSport) August 5, 2026

« Vu les circons­tances, je pense que j’ai joué mon meilleur match de tous les temps » a déclaré Tallon Griekspoor qui s’est ouvert le tableau.