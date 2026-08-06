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Griekspoor, qui a renvoyé Zverev à l’en­traî­ne­ment : « Vu les circons­tances, je pense que j’ai joué mon meilleur match de tous les temps »

Par
Antoine Touchard
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Alexander Zverev faisait figure de grand favori à Montréal après les forfaits de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Jannik Sinner.

Tête de série n°1, l’Allemand faisait son entrée en lice ce mercredi face à Tallon Griekspoor, un adver­saire au jeu très offensif qui l’avait déjà battu à Dubaï l’an dernier.

Malgré le gain du premier set au tie‐break, Zverev a ensuite tota­le­ment perdu le fil de la rencontre. Souvent en retard sur les prises d’ini­tia­tive et les choix très justes du Néerlandais, il a fini par céder en trois manches. Après cette belle perfor­mance, Griekspoor s’est exprimé sur ce succès de prestige.

« Vu les circons­tances, je pense que j’ai joué mon meilleur match de tous les temps » a déclaré Tallon Griekspoor qui s’est ouvert le tableau. 

Publié le jeudi 6 août 2026 à 09:10

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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