Sur la tournée américaine, Stefanos Tsitsipas devra composer avec une situation spéciale qui témoigne parfaitement de son déclassement sur l’échiquier tennistique. Pour intégrer le tableau principal des Masters 1000 de Montréal et de Cincinnati, le double finaliste en Grand Chelem passera par la phase des qualifications. Un petit événement, le Grec n’avait plus rencontré ce cas de figure depuis huit ans.
De quoi surprendre, le natif d’Athènes a fait un retour en grâce ces dernières semaines, en triomphant à l’ATP 250 de Gstaad. Résultat le propulsant aujourd’hui à la 51e place mondiale. Un rang en théorie suffisant pour intégrer directement les tableaux en Masters 1000.
Seulement, ce coup d’éclat est survenu trop tard, les listes d’engagés pour l’Open du Canada et le tournoi dans l’Ohio étaient déjà fermées. Pendant la période d’ouverture, Tsitsipas vivait une période difficile où il végétait hors du 80e rang ATP.
Montreal ATP Masters 1000 Qualifying draw pic.twitter.com/1C2qLgTzd3— Tennis Draws (@DrawsTennis) July 31, 2026
Coup dur immense pour l’un des porte‐étendards de la « Next Gen », longtemps pressentie pour succéder au Big Three.
Publié le samedi 1 août 2026 à 15:25