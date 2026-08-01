Sur la tournée améri­caine, Stefanos Tsitsipas devra composer avec une situa­tion spéciale qui témoigne parfai­te­ment de son déclas­se­ment sur l’échi­quier tennis­tique. Pour inté­grer le tableau prin­cipal des Masters 1000 de Montréal et de Cincinnati, le double fina­liste en Grand Chelem passera par la phase des quali­fi­ca­tions. Un petit événe­ment, le Grec n’avait plus rencontré ce cas de figure depuis huit ans.

De quoi surprendre, le natif d’Athènes a fait un retour en grâce ces dernières semaines, en triom­phant à l’ATP 250 de Gstaad. Résultat le propul­sant aujourd’hui à la 51e place mondiale. Un rang en théorie suffi­sant pour inté­grer direc­te­ment les tableaux en Masters 1000.

Seulement, ce coup d’éclat est survenu trop tard, les listes d’engagés pour l’Open du Canada et le tournoi dans l’Ohio étaient déjà fermées. Pendant la période d’ou­ver­ture, Tsitsipas vivait une période diffi­cile où il végé­tait hors du 80e rang ATP.

Montreal ATP Masters 1000 Qualifying draw pic.twitter.com/1C2qLgTzd3 — Tennis Draws (@DrawsTennis) July 31, 2026

Coup dur immense pour l’un des porte‐étendards de la « Next Gen », long­temps pres­sentie pour succéder au Big Three.